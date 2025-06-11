https://sputnik-georgia.ru/20250611/georgiy-gabitashvili-vozglavil-generalnuyu-sluzhbu-audita-gruzii-293721827.html

Георгий Габиташвили возглавил Генеральную службу аудита Грузии

Георгий Габиташвили возглавил Генеральную службу аудита Грузии

Sputnik Грузия

Служба генаудита Грузии занимается исключительно мониторингом расходов бюджета 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T15:53+0400

2025-06-11T15:53+0400

2025-06-11T15:53+0400

грузия

новости

тбилиси

мцхета

мцхета-мтианети

ираклий шотадзе

цотне кавлашвили

отар парцхаладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/12/289065515_0:50:1281:770_1920x0_80_0_0_5dbdc542e5c9a071db82f2e8fb99a74b.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Парламент Грузии 84 голосами утвердил бывшего Генпрокурора Грузии на пост главы Генеральной службы аудита страны. Место генерального аудитора Грузии, в чью компетенцию входит контроль за расходом бюджетных средств, освободилось 3 июня, после того как занимающий эту должность Цотне Кавлашвили заявил об отставке. Служба генаудита Грузии занимается исключительно мониторингом расходов бюджета и готовит отдельные отчеты по выполнению бюджетных программ. Кто такой Габиташвили Габиташвили занимал должность заместителя Генерального прокурора с 2013 года. В Генеральной прокуратуре он работал с 2007 года. После стажировки в 2005-2007 гг. в прокуратурах Тбилиси и Мцхета в 2007 году получил должность прокурора окружной прокуратуры Шида Картли и Мцхета-Мтианети. В 2009 году он стал процессуальным руководителем следствия этой прокуратуры в органах МВД Грузии, где и проработал до 2013 года. В 2013 году он с января по июнь проработал главой следственного департамента следственной службы Минфина. Габиташвили седьмой прокурор, получивший должность при правлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Дольше всего эту должность занимал его предшественник Ираклий Шотадзе – с ноября 2015-го по май 2018 года и затем с февраля 2020 по май 2024 года. Меньше всего на посту продержался Отар Парцхаладзе – с 7 ноября по 30 декабря 2013 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

мцхета

мцхета-мтианети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, мцхета, мцхета-мтианети, ираклий шотадзе, цотне кавлашвили, отар парцхаладзе, грузинская мечта - демократическая грузия