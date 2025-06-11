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Глава МИД Венгрии посетит Северную столицу России в рамках ПМЭФ

Глава МИД Венгрии посетит Северную столицу России в рамках ПМЭФ

Sputnik Грузия

Петер Сийярто проведет целую череду встреч для укрепления и углубления отношений между Венгрией и Россией 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T21:10+0400

2025-06-11T21:10+0400

2025-06-16T12:58+0400

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Тбилиси, 11 июн - Sputnik. Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен провести встречи на полях ПМЭФ с вице-премьерами России Денисом Мантуровым и Александром Новаком, а также с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым, сообщает РИА Новости. Заместитель госсекретаря МИД Венгрии, ответственный за развитие восточных связей, Адам Штифтер уточнил, что запланирована также встреча с Новаком. Основной темой переговоров станет энергетическое сотрудничество России и Венгрии, но затронуты будут также и ряд других тем. Штифтер отметил, что среди важных тем сотрудничества России и Венгрии остаются высшее образование и культура, что было доказано на заседании межправкомиссии в Будапеште в 2024 году и будет обсуждаться на заседании в Москве осенью 2025 года. Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, венгрия, будапешт, москва, александр новак, петер сийярто, денис мантуров, россия, политика