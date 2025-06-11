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Гражданина Турции, участвовавшего в акциях протеста в Грузии, выдворили из страны
Гражданина Турции, участвовавшего в акциях протеста в Грузии, выдворили из страны
Sputnik Грузия
По информации адвокатов Катамадзе, в Турции ему грозит тюремное заключение за поддержку движения Гюлена 11.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-11T19:09+0400
2025-06-11T19:09+0400
2025-06-11T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Участник антиправительственных акций протеста в Батуми, гражданин Турции Гаффар Илмаз, более известный как Темур Катамадзе или "батумский знаменосец", был выдворен из Грузии в соответствии с законодательством, заявил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. Восемь различных судебных инстанций полностью разделили позицию Департамента миграции в отношении Гаффара Илмаза. Сторона защиты обратилась также в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с ходатайством о принятии временных мер. Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов. Катамадзе не воспользовался возможностью добровольно покинуть Грузию, поэтому его выдворение произошло в принудительном порядке в соответствии с требованиями грузинского законодательства. По информации адвокатов Катамадзе, в Турции ему грозит тюремное заключение за поддержку движения Гюлена*. Катамадзе уже задерживали в Грузии и ранее. Его арестовали в административном порядке на акции протеста в Батуми 11 января и отпустили через несколько суток.* Движение Гюлена (также известное как движение Хизмет) – исламистское братское движение, основанное на религиозных учениях писателя Фетхуллаха Гюлена. Влияние Гюлена в Турции было велико, однако его противостояние с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом привело к политической напряженности и даже попытке госпереворота в 2016 году. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения. 83-летний Гюлен скончался в октябре 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акции протеста, грузия, новости, происшествия, тбилиси, батуми, турция
акции протеста, грузия, новости, происшествия, тбилиси, батуми, турция
Гражданина Турции, участвовавшего в акциях протеста в Грузии, выдворили из страны
По информации адвокатов Катамадзе, в Турции ему грозит тюремное заключение за поддержку движения Гюлена
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Участник антиправительственных акций протеста в Батуми, гражданин Турции Гаффар Илмаз, более известный как Темур Катамадзе или "батумский знаменосец", был выдворен из Грузии в соответствии с законодательством, заявил замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
Восемь различных судебных инстанций полностью разделили позицию Департамента миграции в отношении Гаффара Илмаза.
"Мы хотели бы предоставить общественности информацию относительно факта высылки Гаффара Илмаза (Темура Катамадзе) из страны. Подчеркиваем, что его выдворение произошло в полном соответствии с законодательством Грузии, в соответствии с вступившим в законную силу решением суда", – сказал Дарахвелидзе на брифинге.
Сторона защиты обратилась также в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с ходатайством о принятии временных мер. Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов.
Катамадзе не воспользовался возможностью добровольно покинуть Грузию, поэтому его выдворение произошло в принудительном порядке в соответствии с требованиями грузинского законодательства.
По информации адвокатов Катамадзе, в Турции ему грозит тюремное заключение за поддержку движения Гюлена*.
Катамадзе уже задерживали в Грузии и ранее. Его арестовали в административном порядке на акции протеста в Батуми 11 января и отпустили через несколько суток.
* Движение Гюлена (также известное как движение Хизмет) – исламистское братское движение, основанное на религиозных учениях писателя Фетхуллаха Гюлена. Влияние Гюлена в Турции было велико, однако его противостояние с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом привело к политической напряженности и даже попытке госпереворота в 2016 году. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения. 83-летний Гюлен скончался в октябре 2024 года.