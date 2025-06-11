https://sputnik-georgia.ru/20250611/gruzii-vazhno-razvivat-torgovlyu-i-otraslevoe-sotrudnichestvo-s-vengriey--premer-293726432.html

Грузии важно развивать торговлю и отраслевое сотрудничество с Венгрией – премьер

Грузии важно развивать торговлю и отраслевое сотрудничество с Венгрией – премьер

Sputnik Грузия

Грузия и Венгрия в рамках межправительственной комисси подписали важные меморандумы, предусматривающие дальнейшее развитие сотрудничества в различных отраслях 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T19:22+0400

2025-06-11T19:22+0400

2025-06-11T20:25+0400

венгрия

грузия

новости

тбилиси

будапешт

виктор орбан

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

совет ес

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0b/293725641_0:125:2048:1277_1920x0_80_0_0_c56bfd91918b5c1d4f9795edf36e3e9b.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Развитие торгово-экономических отношений между Грузией и Венгрией имеет очень большой потенциал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Будапеште на заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией посещает Венгрию с официальным визитом 11-12 июня, где участвует во втором заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии. На заседании стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры, инноваций, а также спорта. По его словам, Грузии интересно сотрудничество во всех сферах, таких как энергетика, связь, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, образование, культура, правоохранительная сфера, юстиция, здравоохранение. "Мы очень заинтересованы во всех направлениях, чтобы еще больше углубить сотрудничество. Для этого очень важно, чтобы отраслевые форматы нашей двусторонней комиссии развивались еще больше. И мы хотим еще больше углубить сотрудничество в этих направлениях", – сказал Кобахидзе. По его словам, Грузия и Венгрия в рамках межправительственной комиссии подписали важные меморандумы, предусматривающие дальнейшее развитие сотрудничества в различных отраслях. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что сотрудничество с Грузией – большая честь для Венгрии. "Ваш визит для нас – большая привилегия в силу тех результатов, которые у вас есть в стране. Европейская экономика сейчас очень страдает. Если у кого-то экономический рост превышает 1%, это уже большое достижение. Поэтому ваш 7%-ный рост – это галактическое явление", – заявил Орбан. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри страны, что Будапешт признает результаты выборов и "не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

венгрия

тбилиси

будапешт

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

венгрия, грузия, новости, тбилиси, будапешт, виктор орбан, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, совет ес