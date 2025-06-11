Грузии важно развивать торговлю и отраслевое сотрудничество с Венгрией – премьер
19:22 11.06.2025 (обновлено: 20:25 11.06.2025)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Сourtesy of Georgian Government
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Грузия и Венгрия в рамках межправительственной комисси подписали важные меморандумы, предусматривающие дальнейшее развитие сотрудничества в различных отраслях
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Развитие торгово-экономических отношений между Грузией и Венгрией имеет очень большой потенциал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Будапеште на заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией посещает Венгрию с официальным визитом 11-12 июня, где участвует во втором заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии. На заседании стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры, инноваций, а также спорта.
"Для нас очень важно дальнейшее развитие экономических и торговых отношений. В этом направлении у нас тоже очень хорошая динамика, но ресурсов еще больше. В наших интересах сделать максимум для максимального освоения этого потенциала", – сказал Кобахидзе на заседании.
По его словам, Грузии интересно сотрудничество во всех сферах, таких как энергетика, связь, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, образование, культура, правоохранительная сфера, юстиция, здравоохранение.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Визит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Сourtesy of Georgian Government
"Мы очень заинтересованы во всех направлениях, чтобы еще больше углубить сотрудничество. Для этого очень важно, чтобы отраслевые форматы нашей двусторонней комиссии развивались еще больше. И мы хотим еще больше углубить сотрудничество в этих направлениях", – сказал Кобахидзе.
По его словам, Грузия и Венгрия в рамках межправительственной комиссии подписали важные меморандумы, предусматривающие дальнейшее развитие сотрудничества в различных отраслях.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Визит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Сourtesy of Georgian Government
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что сотрудничество с Грузией – большая честь для Венгрии.
"Ваш визит для нас – большая привилегия в силу тех результатов, которые у вас есть в стране. Европейская экономика сейчас очень страдает. Если у кого-то экономический рост превышает 1%, это уже большое достижение. Поэтому ваш 7%-ный рост – это галактическое явление", – заявил Орбан.
Грузия и Венгрия
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Визит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Сourtesy of Georgian Government
В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России.
Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри страны, что Будапешт признает результаты выборов и "не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии".