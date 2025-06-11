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Грузии важно развивать торговлю и отраслевое сотрудничество с Венгрией – премьер
Грузии важно развивать торговлю и отраслевое сотрудничество с Венгрией – премьер
Sputnik Грузия
Грузия и Венгрия в рамках межправительственной комисси подписали важные меморандумы, предусматривающие дальнейшее развитие сотрудничества в различных отраслях 11.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-11T19:22+0400
2025-06-11T20:25+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Развитие торгово-экономических отношений между Грузией и Венгрией имеет очень большой потенциал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Будапеште на заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией посещает Венгрию с официальным визитом 11-12 июня, где участвует во втором заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии. На заседании стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры, инноваций, а также спорта. По его словам, Грузии интересно сотрудничество во всех сферах, таких как энергетика, связь, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, образование, культура, правоохранительная сфера, юстиция, здравоохранение. "Мы очень заинтересованы во всех направлениях, чтобы еще больше углубить сотрудничество. Для этого очень важно, чтобы отраслевые форматы нашей двусторонней комиссии развивались еще больше. И мы хотим еще больше углубить сотрудничество в этих направлениях", – сказал Кобахидзе. По его словам, Грузия и Венгрия в рамках межправительственной комиссии подписали важные меморандумы, предусматривающие дальнейшее развитие сотрудничества в различных отраслях. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что сотрудничество с Грузией – большая честь для Венгрии. "Ваш визит для нас – большая привилегия в силу тех результатов, которые у вас есть в стране. Европейская экономика сейчас очень страдает. Если у кого-то экономический рост превышает 1%, это уже большое достижение. Поэтому ваш 7%-ный рост – это галактическое явление", – заявил Орбан. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри страны, что Будапешт признает результаты выборов и "не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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венгрия, грузия, новости, тбилиси, будапешт, виктор орбан, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, совет ес
венгрия, грузия, новости, тбилиси, будапешт, виктор орбан, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, совет ес

Грузии важно развивать торговлю и отраслевое сотрудничество с Венгрией – премьер

19:22 11.06.2025 (обновлено: 20:25 11.06.2025)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Визит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - Sputnik Грузия, 1920, 11.06.2025
© Сourtesy of Georgian Government
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Грузия и Венгрия в рамках межправительственной комисси подписали важные меморандумы, предусматривающие дальнейшее развитие сотрудничества в различных отраслях
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Развитие торгово-экономических отношений между Грузией и Венгрией имеет очень большой потенциал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в Будапеште на заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией посещает Венгрию с официальным визитом 11-12 июня, где участвует во втором заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии. На заседании стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры, инноваций, а также спорта.

"Для нас очень важно дальнейшее развитие экономических и торговых отношений. В этом направлении у нас тоже очень хорошая динамика, но ресурсов еще больше. В наших интересах сделать максимум для максимального освоения этого потенциала", – сказал Кобахидзе на заседании.

По его словам, Грузии интересно сотрудничество во всех сферах, таких как энергетика, связь, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, образование, культура, правоохранительная сфера, юстиция, здравоохранение.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Визит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - Sputnik Грузия, 1920, 11.06.2025
Визит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Сourtesy of Georgian Government
"Мы очень заинтересованы во всех направлениях, чтобы еще больше углубить сотрудничество. Для этого очень важно, чтобы отраслевые форматы нашей двусторонней комиссии развивались еще больше. И мы хотим еще больше углубить сотрудничество в этих направлениях", – сказал Кобахидзе.
По его словам, Грузия и Венгрия в рамках межправительственной комиссии подписали важные меморандумы, предусматривающие дальнейшее развитие сотрудничества в различных отраслях.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Визит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - Sputnik Грузия, 1920, 11.06.2025
Визит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Сourtesy of Georgian Government
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что сотрудничество с Грузией – большая честь для Венгрии.
"Ваш визит для нас – большая привилегия в силу тех результатов, которые у вас есть в стране. Европейская экономика сейчас очень страдает. Если у кого-то экономический рост превышает 1%, это уже большое достижение. Поэтому ваш 7%-ный рост – это галактическое явление", – заявил Орбан.

Грузия и Венгрия

Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВизит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
Визит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - Sputnik Грузия, 1920, 11.06.2025
Визит премьера-премьера Грузии Ираклия Кобахидзе в Венгрию и встреча с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
© Сourtesy of Georgian Government
В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку, в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России.
Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри страны, что Будапешт признает результаты выборов и "не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии".
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