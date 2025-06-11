Исторические факты: какие бани в Тбилиси посещал поэт Александр Пушкин? – видео
17:50 11.06.2025 (обновлено: 18:14 11.06.2025)
© video: Sputnik
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Приезжим в Тбилиси часто рассказывают о том, что великий русский поэт Александр Пушкин очень любил столичные серные бани. Он неоднократно бывал в них и даже посвятил им строки своих воспоминаний о Грузии.
На одной из них, на стене Пестрой бани, даже размещена мемориальная табличка с исторической фразой: "Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань", – это изречение Пушкина датировано 27 мая 1829 года.
Это строчки из книги поэта "Путешествие в Арзрум", где также есть его воспоминания о посещении бань в Тифлисе. И хотя тогда Пушкин и правда бывал в Грузии и посещал тифлисские бани, Пестрой еще не существовало.
Она была построена в 1840-1844 годах, уже после смерти великого русского поэта, который погиб на дуэли в 1837 году. И хоть в ней и есть Пушкинский номер, который является одним из самых дорогих, поэт вряд ли в нем бывал.
Это очень красивая баня в персидском стиле, снаружи она украшена мозаикой, внутри отделана мрамором. Ее сегодня называют также "Пушкинской", и в ряде путеводителей говорится о том, что ее посещали Пушкин и Александр Дюма-отец, но последний скончался в 1870 году и вполне мог побывать в Пестрой бане во время поездки в Тифлис.
Это строчки из книги поэта "Путешествие в Арзрум", где также есть его воспоминания о посещении бань в Тифлисе. И хотя тогда Пушкин и правда бывал в Грузии и посещал тифлисские бани, Пестрой еще не существовало.
Она была построена в 1840-1844 годах, уже после смерти великого русского поэта, который погиб на дуэли в 1837 году. И хоть в ней и есть Пушкинский номер, который является одним из самых дорогих, поэт вряд ли в нем бывал.
Это очень красивая баня в персидском стиле, снаружи она украшена мозаикой, внутри отделана мрамором. Ее сегодня называют также "Пушкинской", и в ряде путеводителей говорится о том, что ее посещали Пушкин и Александр Дюма-отец, но последний скончался в 1870 году и вполне мог побывать в Пестрой бане во время поездки в Тифлис.