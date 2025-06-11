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На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май
Sputnik Грузия
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек 11.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-11T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 мая 2025 года составила 6,9 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 19,6 тысячи человек на сумму 83,8 миллиона лари. По информации агентства, в мае 2025 года общая доходность активов превысила 1,7 миллиарда лари. В этот период лидирует динамичный портфель. Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 мая 2025-го выглядит следующим образом: Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец мая, доля акций в динамичном портфеле составляла 47,9%, в сбалансированном – 30,3%, в консервативном – 16,3%. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 июня в размере 2,73 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, общество, пенсия, накопительная пенсия, пенсионная реформа
грузия, экономика, новости, общество, пенсия, накопительная пенсия, пенсионная реформа
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 мая 2025 года составила 6,9 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 19,6 тысячи человек на сумму 83,8 миллиона лари.
По информации агентства, в мае 2025 года общая доходность активов превысила 1,7 миллиарда лари.
В этот период лидирует динамичный портфель.
Реальная доходность (с учетом инфляции) с 6 августа 2023 года по 31 мая 2025-го выглядит следующим образом:
Динамичный портфель – 13,0%,
Сбалансированный портфель – 12,3%,
Консервативный портфель – 11,4%.
Основное отличие между этими портфелями заключается в пропорции глобальных акций в портфелях. По состоянию на конец мая, доля акций в динамичном портфеле составляла 47,9%, в сбалансированном – 30,3%, в консервативном – 16,3%.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 июня в размере 2,73 GEL/$1.