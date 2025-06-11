https://sputnik-georgia.ru/20250611/novye-strasti-po-vyboram-v-gruzii--v-oppozitsii-zagovorili-o-strategii-pobedy--293712081.html

Новые страсти по выборам в Грузии – в оппозиции заговорили о стратегии победы

Новые страсти по выборам в Грузии – в оппозиции заговорили о стратегии победы

Sputnik Грузия

До сих пор основная часть оппозиции, у которой есть шанс преодолеть барьер в большинстве городов и районов страны, придерживалась единой позиции бойкота... 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T09:01+0400

2025-06-11T09:01+0400

2025-06-11T09:01+0400

выборы

местные выборы

местные выборы

выборы в местные органы власти в грузии

европарламент

европейская грузия

саломе зурабишвили

мамука хазарадзе

тбилиси

амбролаури

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/19/291085295_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_00500fa95844a2245b1b829818db32ef.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Ряд оппозиционных партий в Грузии сменили риторику за четыре месяца до выборов в органы местной власти на фоне призыва Европарламента отказаться от бойкота. Выборы мэров и депутатов совещательных органов (сакребуло) 62 городов и районов Грузии пройдут в стране 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартует за 60 дней до даты голосования. До сих пор основная часть оппозиции, у которой есть шанс преодолеть барьер в большинстве городов и районов страны, придерживалась единой позиции бойкота выборов. Однако призыв комитета по иностранным делам Европарламента отказаться от бойкота и пойти на выборы серьезно поколебал эту позицию. В частности, в партии "Для Грузии" заговорили о необходимости нейтральных кандидатов. Серьезно перспективу идти на выборы обсуждают и сторонники экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, вокруг которой объединились сразу несколько оппозиционных партий, в том числе "Европейская Грузия" и "Лело для Грузии". "Нам нужно очень серьезное обсуждение того, что будет лучше – бойкот или участие в выборах. Нам нужно обсудить это в формате 4-х коалиционных объединений. Это тот формат, который выиграл выборы, и это тот формат с президентом, который требует новых выборов и освобождения политзаключенных. Поэтому это требование в силе", – сказал лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. При этом Хазарадзе считает, что новые выборы, а также освобождение политзаключенных, более вероятно, если оппозиция победит власть на предстоящих местных выборах.Что стоит за выборами? Для Грузии выборы в органы местной власти имеют значение в плане контроля регионов и определения политических симпатий населения. При этом сами предстоящие выборы октября как масштабны, так и локальны. Масштабны они из-за числа кандидатов и партий, а локальны, поскольку жители каждого из 62-х районов самостоятельно выбирают свою власть – мэра и членов совещательных органов.Обычно в зависимости от районов могут сильно разниться и итоги выборов. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра кандидату необходимо получить большинство голосов. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю. В то же время поддержка каждой отдельной партии из преодолевших барьер не превышает 30%. К малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы. На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании, существуя за счет пожертвований. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов исключены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

амбролаури

ахалкалаки

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

выборы, местные выборы, местные выборы, выборы в местные органы власти в грузии, европарламент, европейская грузия, саломе зурабишвили , мамука хазарадзе, тбилиси, амбролаури, ахалкалаки, новости, грузия, политика