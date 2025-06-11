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О чем Трамп говорил с чемпионом UFC Мерабом Двалишвили?
О чем Трамп говорил с чемпионом UFC Мерабом Двалишвили?
Sputnik Грузия
Трамп и Двалишвили встретились у ринга, сразу после победы последнего 11.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-11T14:53+0400
2025-06-11T14:53+0400
2025-06-11T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Чемпион UFC Мераб Двалишвили после победы над Шоном О'Мэлли и защиты чемпионского пояса в течение нескольких минут общался с президентом США Дональдом Трампом и выразил ему признательность, рассказал боец журналистам. Двалишвили приехал в Тбилиси 11 июня, чтобы показать болельщикам чемпионский пояс UFC. Демонстрация трофея проходит в парке Рике. Вместе с Двалишвили приехали его американские друзья, в том числе известный блогер Нина Драма. Грузинские болельщики организовали встречу Двалишвили в Тбилисском международном аэропорту. После Тбилиси боец отправится в Азербайджан, где примет участие в мероприятии UFC в Баку. UFC обновил единый рейтинг для всех весовых категорий (P4P), и Двалишвили оказался на втором месте. Это лучший результат в его карьере. Теперь Двалишвили уступает только Исламу Махачеву, который покинул легкий вес и будет бороться за пояс в полусреднем весе. Грузинский боец защитил свой чемпионский пояс во второй раз 8 июня, досрочно победив американца Шона О'Мэлли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мераб двалишвили, ufc , тбилисский международный аэропорт, дональд трамп, азербайджан, сша, тбилиси, в мире, новости, грузия
мераб двалишвили, ufc , тбилисский международный аэропорт, дональд трамп, азербайджан, сша, тбилиси, в мире, новости, грузия
О чем Трамп говорил с чемпионом UFC Мерабом Двалишвили?
Трамп и Двалишвили встретились у ринга, сразу после победы последнего
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Чемпион UFC Мераб Двалишвили после победы над Шоном О'Мэлли и защиты чемпионского пояса в течение нескольких минут общался с президентом США Дональдом Трампом и выразил ему признательность, рассказал боец журналистам.
Двалишвили приехал в Тбилиси 11 июня, чтобы показать болельщикам чемпионский пояс UFC. Демонстрация трофея проходит в парке Рике. Вместе с Двалишвили приехали его американские друзья, в том числе известный блогер Нина Драма.
"Что касается разговора между мной и Дональдом Трампом, то я подтвердил ему свое уважение и уважение моей страны. Это был короткий разговор. Конечно, я упомянул свою страну и подтвердил свое уважение. Президент сказал мне, что ему понравился мой бой", – сказал Двалишвили.
Грузинские болельщики организовали встречу Двалишвили в Тбилисском международном аэропорту. После Тбилиси боец отправится в Азербайджан, где примет участие в мероприятии UFC в Баку.
UFC обновил единый рейтинг для всех весовых категорий (P4P), и Двалишвили оказался на втором месте. Это лучший результат в его карьере. Теперь Двалишвили уступает только Исламу Махачеву, который покинул легкий вес и будет бороться за пояс в полусреднем весе.
Грузинский боец защитил свой чемпионский пояс во второй раз 8 июня, досрочно победив американца Шона О'Мэлли.