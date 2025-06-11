https://sputnik-georgia.ru/20250611/rebenok-upal-v-reku-na-zapade-gruzii--spasatelnaya-operatsiya-dlilas-neskolko-chasov-293717176.html

Ребенок упал в реку на западе Грузии – спасательная операция длилась несколько часов

Ребенок упал в реку на западе Грузии – спасательная операция длилась несколько часов

Sputnik Грузия

В поисках было задействовано около 50 спасателей и спецтехника 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T13:51+0400

2025-06-11T13:51+0400

2025-06-11T13:51+0400

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служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Спасатели после нескольких часов поисков вытащили несовершеннолетнего из реки Цхенисцкали (регион Самегрело - Земо Сванети) невредимым, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Вечером во вторник в ведомство поступила информация о пропаже ребенка в селе Квемо Хунци близ реки Цхенисцкали в Мартвили. В результате спасательно-поисковой операции ребенка нашли в 500 метрах от места падения в реку. В поисках было задействовано около 50 спасателей, а также водно-спасательная техника и группа водолазов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями