https://sputnik-georgia.ru/20250611/rebenok-upal-v-reku-na-zapade-gruzii--spasatelnaya-operatsiya-dlilas-neskolko-chasov-293717176.html
Ребенок упал в реку на западе Грузии – спасательная операция длилась несколько часов
Ребенок упал в реку на западе Грузии – спасательная операция длилась несколько часов
Sputnik Грузия
В поисках было задействовано около 50 спасателей и спецтехника 11.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-11T13:51+0400
2025-06-11T13:51+0400
2025-06-11T13:51+0400
грузия
новости
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/65/248096567_0:16:1174:676_1920x0_80_0_0_e654e7cafd56e18f1e8e8dfd42966eae.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Спасатели после нескольких часов поисков вытащили несовершеннолетнего из реки Цхенисцкали (регион Самегрело - Земо Сванети) невредимым, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Вечером во вторник в ведомство поступила информация о пропаже ребенка в селе Квемо Хунци близ реки Цхенисцкали в Мартвили. В результате спасательно-поисковой операции ребенка нашли в 500 метрах от места падения в реку. В поисках было задействовано около 50 спасателей, а также водно-спасательная техника и группа водолазов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24809/65/248096567_127:0:1048:691_1920x0_80_0_0_81f5aebddba6c530a72075dc3b304f46.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Ребенок упал в реку на западе Грузии – спасательная операция длилась несколько часов
В поисках было задействовано около 50 спасателей и спецтехника
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Спасатели после нескольких часов поисков вытащили несовершеннолетнего из реки Цхенисцкали (регион Самегрело - Земо Сванети) невредимым, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Вечером во вторник в ведомство поступила информация о пропаже ребенка в селе Квемо Хунци близ реки Цхенисцкали в Мартвили.
В результате спасательно-поисковой операции ребенка нашли в 500 метрах от места падения в реку.
В поисках было задействовано около 50 спасателей, а также водно-спасательная техника и группа водолазов.