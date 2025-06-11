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Российская и американская делегации проведут бизнес-встречу на ПМЭФ
Российская и американская делегации проведут бизнес-встречу на ПМЭФ
Sputnik Грузия
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня 11.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-11T13:30+0400
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2025-06-16T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Бизнес-диалог "Россия – США", посвященный новым возможностям экономического сотрудничества, пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости."Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности", - говорится в сообщении фонда. Отмечается, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами. "ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества", – цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, сша, пмэф
в мире, россия, политика, сша, пмэф
Российская и американская делегации проведут бизнес-встречу на ПМЭФ
13:30 11.06.2025 (обновлено: 12:39 16.06.2025)
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik.
Бизнес-диалог "Россия – США", посвященный новым возможностям экономического сотрудничества, пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости
.
"Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности", - говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами.
"ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества", – цитирует фонд в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".