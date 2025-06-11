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ТОП-5 самых высокооплачиваемых грузинских футболистов – обновленный рейтинг Transfermarkt

ТОП-5 самых высокооплачиваемых грузинских футболистов – обновленный рейтинг Transfermarkt

Sputnik Грузия

Рыночная стоимость сборной Грузии увеличилась до 198 млн евро 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T18:28+0400

2025-06-11T18:28+0400

2025-06-11T18:28+0400

футбол

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георгий микаутадзе

фифа

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Трансферная стоимость ряда игроков сборной Грузии по футболу после окончания клубных чемпионатов увеличилась – рейтинг по-прежнему возглавляет вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия, обновленные данные приводит немецкий портал Transfermarkt. Стоимость Кварацхелия после победы в финале Лиги чемпионов над миланским "Интером" увеличилась на 5 млн – до 90 млн евро. ТОП-5 самых дорогих футболистов Грузии: Ненамного отстает от Гогличидзе лидер австрийского "Штурма" Отар Китеишвили – 6 млн евро. Что касается рыночной стоимости сборной Грузии, то она увеличилась до 198 млн евро. Для сравнения, в июле прошлого года сумма составляла 185,1 млн евро. В рейтинге ФИФА сборная расположилась на 68-м месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

футбол, хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе, фифа