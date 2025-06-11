https://sputnik-georgia.ru/20250611/top-5-samykh-vysokooplachivaemykh-gruzinskikh-futbolistov--obnovlennyy--reyting-transfermarkt-293724548.html
ТОП-5 самых высокооплачиваемых грузинских футболистов – обновленный рейтинг Transfermarkt
ТОП-5 самых высокооплачиваемых грузинских футболистов – обновленный рейтинг Transfermarkt
Sputnik Грузия
Рыночная стоимость сборной Грузии увеличилась до 198 млн евро 11.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-11T18:28+0400
2025-06-11T18:28+0400
2025-06-11T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Трансферная стоимость ряда игроков сборной Грузии по футболу после окончания клубных чемпионатов увеличилась – рейтинг по-прежнему возглавляет вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия, обновленные данные приводит немецкий портал Transfermarkt. Стоимость Кварацхелия после победы в финале Лиги чемпионов над миланским "Интером" увеличилась на 5 млн – до 90 млн евро. ТОП-5 самых дорогих футболистов Грузии: Ненамного отстает от Гогличидзе лидер австрийского "Штурма" Отар Китеишвили – 6 млн евро. Что касается рыночной стоимости сборной Грузии, то она увеличилась до 198 млн евро. Для сравнения, в июле прошлого года сумма составляла 185,1 млн евро. В рейтинге ФИФА сборная расположилась на 68-м месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе, фифа
футбол, хвича кварацхелия, спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе, фифа
ТОП-5 самых высокооплачиваемых грузинских футболистов – обновленный рейтинг Transfermarkt
Рыночная стоимость сборной Грузии увеличилась до 198 млн евро
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Трансферная стоимость ряда игроков сборной Грузии по футболу после окончания клубных чемпионатов увеличилась – рейтинг по-прежнему возглавляет вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия, обновленные данные приводит немецкий портал Transfermarkt.
Стоимость Кварацхелия после победы в финале Лиги чемпионов над миланским "Интером" увеличилась
на 5 млн – до 90 млн евро.
ТОП-5 самых дорогих футболистов Грузии:
1.
Хвича Кварацхелия "Пари Сен-Жермен" – 90 млн евро,
2.
Георгий Мамардашвили "Ливерпуль" – 30 млн евро,
3.
Георгий Микаутадзе "Лион Олимпик" – 22 млн евро,
4.
Зурико Давиташвили – 10 млн евро,
5.
Саба Гогличидзе "Эмполи" – 8 млн. евро.
Ненамного отстает от Гогличидзе лидер австрийского "Штурма" Отар Китеишвили – 6 млн евро.
Что касается рыночной стоимости сборной Грузии, то она увеличилась до 198 млн евро. Для сравнения, в июле прошлого года сумма составляла 185,1 млн евро. В рейтинге ФИФА сборная расположилась на 68-м месте.