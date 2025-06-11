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Укрепление политического союза – глава МИД Грузии о саммите в Венгрии
Укрепление политического союза – глава МИД Грузии о саммите в Венгрии
Sputnik Грузия
Сотрудничество Грузии и Венгрии вышло на новый уровень – страны объединяют схожие политические взгляды и общие ценности 11.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-11T16:46+0400
2025-06-11T16:46+0400
2025-06-11T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Проведение грузино-венгерской межправительственной комиссии важно для укрепления политических связей между Грузией и Венгрией, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией посещает Венгрию с официальным визитом 11-12 июня, где участвует во втором заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии. На заседании стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры, инноваций, а также спорта.Как заявил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе в Будапеште, в ходе визита запланированы как тематические, так и предметные дискуссии, а также отдельные инициативы, в рамках которых у Грузии есть возможность поговорить о конкретных шагах касательно будущего сотрудничества.По его словам, сотрудничество Грузии и Венгрии приобрело особо важную функцию. "Это неудивительно – начиная от политических взглядов и заканчивая ценностями, мы единомышленники практически во всем", – сказал Сарджвеладзе. Как отметил глава Минздрава Грузии, этот вид сотрудничества имеет особое практическое значение, поскольку представляет собой формат, в котором решения принимаются на самом высоком уровне в интересах обеих стран. Грузино-венгерский межправительственный саммит уже принес Грузии ряд ощутимых результатов. Глава Минобразования Грузии Александр Цуладзе выразил уверенность, что после этого визита сферы сотрудничества между странами еще больше расширятся.По его словам, в ходе визита будут подписаны важные соглашения между министерствами, которые напрямую коснутся граждан обеих стран. В том числе, как отметил Цуладзе, в планах – расширить образовательную программу для грузинских студентов. На всех трех уровнях высшего образования, бакалавриате, магистратуре и докторантуре, реализуется программа Stipendium Hungaricum, благодаря которой грузинские студенты имеют возможность получить образование в венгерских вузах, — все это финансируется венгерской стороной. Им также выделяется специальная стипендия от грузинского правительства. "Мы также хотим расширить сотрудничество между молодыми грузинскими и венгерскими учеными в исследовательской сфере и запустить различные новые проекты в молодежном направлении", – сказал Цуладзе. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, венгрия, мака бочоришвили
грузия, новости, политика, венгрия, мака бочоришвили
Укрепление политического союза – глава МИД Грузии о саммите в Венгрии
16:46 11.06.2025 (обновлено: 17:39 11.06.2025)
Сотрудничество Грузии и Венгрии вышло на новый уровень – страны объединяют схожие политические взгляды и общие ценности
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Проведение грузино-венгерской межправительственной комиссии важно для укрепления политических связей между Грузией и Венгрией, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией посещает Венгрию с официальным визитом 11-12 июня, где участвует во втором заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии. На заседании стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры, инноваций, а также спорта.
"Это очень важная встреча, прежде всего, для укрепления политических связей между двумя странами, и, конечно, это лучшая возможность вести диалог с нашим партнером во всех секторах и по всем направлениям и в рамках этого диалога укреплять сотрудничество, осуществлять много интересных проектов для обеих стран, что поспособствует дальнейшему углублению наших отношений в будущем", – сказала Бочоришвили журналистам.
Как заявил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе в Будапеште, в ходе визита запланированы как тематические, так и предметные дискуссии, а также отдельные инициативы, в рамках которых у Грузии есть возможность поговорить о конкретных шагах касательно будущего сотрудничества.
По его словам, сотрудничество Грузии и Венгрии приобрело особо важную функцию. "Это неудивительно – начиная от политических взглядов и заканчивая ценностями, мы единомышленники практически во всем", – сказал Сарджвеладзе.
Как отметил глава Минздрава Грузии, этот вид сотрудничества имеет особое практическое значение, поскольку представляет собой формат, в котором решения принимаются на самом высоком уровне в интересах обеих стран.
Грузино-венгерский межправительственный саммит уже принес Грузии ряд ощутимых результатов. Глава Минобразования Грузии Александр Цуладзе выразил уверенность, что после этого визита сферы сотрудничества между странами еще больше расширятся.
По его словам, в ходе визита будут подписаны важные соглашения между министерствами, которые напрямую коснутся граждан обеих стран.
В том числе, как отметил Цуладзе, в планах – расширить образовательную программу для грузинских студентов. На всех трех уровнях высшего образования, бакалавриате, магистратуре и докторантуре, реализуется программа Stipendium Hungaricum, благодаря которой грузинские студенты имеют возможность получить образование в венгерских вузах, — все это финансируется венгерской стороной. Им также выделяется специальная стипендия от грузинского правительства.
"Мы также хотим расширить сотрудничество между молодыми грузинскими и венгерскими учеными в исследовательской сфере и запустить различные новые проекты в молодежном направлении", – сказал Цуладзе.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.
В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России.
Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.