https://sputnik-georgia.ru/20250612/aviakatastrofa-v-indii---obnaruzheno-204-tsela-293737977.html
Авиакатастрофа в Индии - обнаружено 204 цела
Авиакатастрофа в Индии - обнаружено 204 цела
Sputnik Грузия
Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад 12.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-12T17:25+0400
2025-06-12T17:25+0400
2025-06-12T17:25+0400
новости
происшествия
в мире
индия
авиакатастрофа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/252656632_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_86e95f3294c53c228fa3def2a0861ceb.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. На месте крушения самолета в Индии обнаружены 204 тела, 41 раненый доставлен в больницу, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на комиссара полиции Ахмадабада Гьянендру Сингха Малика.Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. На борту были 242 человека — 230 пассажиров, два пилота и еще 10 членов экипажа. По данным Air India, 169 человек, находившихся на борту — граждане Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады. Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express.Индийский регулятор гражданской авиации DGCA сообщил, что лётчики, управлявшие самолётом, который потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада, подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/18/252656632_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_b4f88f0cac7ac99d5f77cba7cf68003d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, происшествия, в мире, индия, авиакатастрофа
новости, происшествия, в мире, индия, авиакатастрофа
Авиакатастрофа в Индии - обнаружено 204 цела
Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. На месте крушения самолета в Индии обнаружены 204 тела, 41 раненый доставлен в больницу, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на комиссара полиции Ахмадабада Гьянендру Сингха Малика.
Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. На борту были 242 человека — 230 пассажиров, два пилота и еще 10 членов экипажа. По данным Air India, 169 человек, находившихся на борту — граждане Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады.
Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express.
"Мы узнали, что самолет с пассажирами на борту упал на крышу здания общежития для врачей. Немедленно, в течение двух-трех минут, прибыли полиция и все другие службы. Спасательная операция продолжается, 70-80% территории уже очищено", - приводит новостное агентство ANI заявление полицейского репортерам.
Индийский регулятор гражданской авиации DGCA сообщил, что лётчики, управлявшие самолётом, который потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада, подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.