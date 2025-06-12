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Авиакатастрофа в Индии - обнаружено 204 цела

Авиакатастрофа в Индии - обнаружено 204 цела

Sputnik Грузия

Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T17:25+0400

2025-06-12T17:25+0400

2025-06-12T17:25+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. На месте крушения самолета в Индии обнаружены 204 тела, 41 раненый доставлен в больницу, сообщает индийская газета Hindu со ссылкой на комиссара полиции Ахмадабада Гьянендру Сингха Малика.Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. На борту были 242 человека — 230 пассажиров, два пилота и еще 10 членов экипажа. По данным Air India, 169 человек, находившихся на борту — граждане Индии, 53 — Великобритании, семь — Португалии, один — Канады. Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express.Индийский регулятор гражданской авиации DGCA сообщил, что лётчики, управлявшие самолётом, который потерпел крушение недалеко от аэропорта Ахмедабада, подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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