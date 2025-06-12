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Герои нашего времени – первые лица Грузии поздравили пожарных-спасателей
Герои нашего времени – первые лица Грузии поздравили пожарных-спасателей
Sputnik Грузия
Первые лица Грузии поблагодарили сотрудников службы по управлению чрезвычайными ситуациями за преданную службу стране и обществу 12.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-12T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Герои нашего времени, чей ежедневный труд и самоотверженность неоценимы, так президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравили пожарных-спасателей с их профессиональным днем. Только за первый квартал 2025 года пожарные-спасатели приняли участие в 5 655 спасательных операциях. Согласно официальной статистике, было зафиксировано 16 564 вызова, связанных с пожарами. По словам премьера Ираклия Кобахидзе, у пожарных очень сложная миссия, требующая большой самоотдачи. "Дорогие пожарные-спасатели, от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником. В жизни общества у вас одна из самых почетных и в то же время самых сложных миссий, которая наряду с профессионализмом требует большой самоотверженности", – написал Кобахидзе. Премьер поблагодарил сотрудников Службы по управлению чрезвычайными ситуациями за верную службу стране и обществу. День пожарных-спасателей отмечается в Грузии 12 июня с 2016 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили
грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили
Герои нашего времени – первые лица Грузии поздравили пожарных-спасателей
Первые лица Грузии поблагодарили сотрудников службы по управлению чрезвычайными ситуациями за преданную службу стране и обществу
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Герои нашего времени, чей ежедневный труд и самоотверженность неоценимы, так президент Грузии Михаил Кавелашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравили пожарных-спасателей с их профессиональным днем.
Только за первый квартал 2025 года пожарные-спасатели приняли участие в 5 655 спасательных операциях. Согласно официальной статистике, было зафиксировано 16 564 вызова, связанных с пожарами.
"Это герои нашего времени – герои, готовые без колебаний отдать свою жизнь ради спасения других. Склоняю голову перед памятью каждого из них, погибшего при выполнении служебного долга. Сегодняшний день является символическим признанием преданности и неустанного труда наших пожарных-спасателей", – написал Кавелашвили.
По словам премьера Ираклия Кобахидзе, у пожарных очень сложная миссия, требующая большой самоотдачи.
"Дорогие пожарные-спасатели, от всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником. В жизни общества у вас одна из самых почетных и в то же время самых сложных миссий, которая наряду с профессионализмом требует большой самоотверженности", – написал Кобахидзе.
Премьер поблагодарил сотрудников Службы по управлению чрезвычайными ситуациями за верную службу стране и обществу.
День пожарных-спасателей отмечается в Грузии 12 июня с 2016 года.