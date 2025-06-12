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Грузия обыграла Польшу на чемпионате Европы U-21 в Словакии

Грузия обыграла Польшу на чемпионате Европы U-21 в Словакии

Sputnik Грузия

Грузия стартует с победы на молодежном чемпионате Европы по футболу 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу обыграла команду Польши в матче открытия чемпионата Европы среди сборных до 21 года – 2:1. Впервые молодежная сборная Грузии сыграла на чемпионате Европы в 2023 году. Континентальное первенство прошло в двух странах – Грузии и Румынии. Подопечные Рамаза Сванадзе дошли до 1/4 финала, где уступили команде Израиля в серии послематчевых пенальти. За несколько дней до старта чемпионата Европы сборная Грузии, которая по результатам жеребьевки попала в группу C, осталась без трех центральных защитников: Сабы Гогличидзе, Луки Лацабидзе и Николоза Угрехелидзе. В их отсутствие Рамаз Сванадзе выпустил на поле Сабу Сазонова, который давно не имел игровой практики из-за травмы.Игроком матча назвали защитника сборной Грузии Георгия Майсурадзе. Во втором матче этой же группы Франция и Португалия сыграли вничью – 0:0. Сборная Грузии занимает первое место в группе С после первого круга – 3 очка, далее идут Франция и Португалия – по одному очку, и замыкает квартет Польша. Свой следующий матч грузинские футболисты проведут против сборной Франции 14 июня, матч начнется в 23:00. Молодежный чемпионат Европы проходит в Словакии с 11 по 28 июня. В турнире принимают участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2002 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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