https://sputnik-georgia.ru/20250612/kak-v-gruzii-gosudarstvo-zaschischaet-prava-detey---video-293736742.html

Как в Грузии государство защищает права детей – видео

Как в Грузии государство защищает права детей – видео

Sputnik Грузия

В Грузии в последние годы было немало сделано в направлении защиты прав детей. Подробнее об этом смотрите в видео. 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T15:52+0400

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Самым важным шагом стало принятие в сентябре 2019 года Кодекса о правах ребенка, вступившего в силу через год. В течение этого времени властями был проведен целый ряд мероприятий по задействованию новых правил.Кодекс определил права и свободы ребенка и создал правовую основу для системы по защите и поддержке детей. С его принятием возросли роль государства и объем его ответственности в сфере защиты прав ребенка.Был создан институт социальных работников, которые получили полномочия вести наблюдение за условиями жизни детей, взаимодействовать с полицией в случае выявления проблем с правами детей и вносить иски в суд в случае необходимости.Кодекс также дал детям право на получение бесплатной юридической консультации и помощи юристов за счет государства. Кодекс был принят в рамках имплементации Грузией на законодательном уровне пунктов Конвенции ООН о правах ребенка.

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