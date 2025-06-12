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Как в Грузии государство защищает права детей – видео
Как в Грузии государство защищает права детей – видео
Sputnik Грузия
В Грузии в последние годы было немало сделано в направлении защиты прав детей. Подробнее об этом смотрите в видео. 12.06.2025, Sputnik Грузия
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Самым важным шагом стало принятие в сентябре 2019 года Кодекса о правах ребенка, вступившего в силу через год. В течение этого времени властями был проведен целый ряд мероприятий по задействованию новых правил.Кодекс определил права и свободы ребенка и создал правовую основу для системы по защите и поддержке детей. С его принятием возросли роль государства и объем его ответственности в сфере защиты прав ребенка.Был создан институт социальных работников, которые получили полномочия вести наблюдение за условиями жизни детей, взаимодействовать с полицией в случае выявления проблем с правами детей и вносить иски в суд в случае необходимости.Кодекс также дал детям право на получение бесплатной юридической консультации и помощи юристов за счет государства. Кодекс был принят в рамках имплементации Грузией на законодательном уровне пунктов Конвенции ООН о правах ребенка.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дети, дети и родители, права человека, права человека в грузии, права детей, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, дети, дети и родители, права человека, права человека в грузии, права детей, видео

Как в Грузии государство защищает права детей – видео

15:52 12.06.2025 (обновлено: 15:55 12.06.2025)
© video: Sputnik
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В Грузии в последние годы было немало сделано в направлении защиты прав детей. Подробнее об этом смотрите в видео.
Самым важным шагом стало принятие в сентябре 2019 года Кодекса о правах ребенка, вступившего в силу через год. В течение этого времени властями был проведен целый ряд мероприятий по задействованию новых правил.

Кодекс определил права и свободы ребенка и создал правовую основу для системы по защите и поддержке детей. С его принятием возросли роль государства и объем его ответственности в сфере защиты прав ребенка.

Был создан институт социальных работников, которые получили полномочия вести наблюдение за условиями жизни детей, взаимодействовать с полицией в случае выявления проблем с правами детей и вносить иски в суд в случае необходимости.

Кодекс также дал детям право на получение бесплатной юридической консультации и помощи юристов за счет государства. Кодекс был принят в рамках имплементации Грузией на законодательном уровне пунктов Конвенции ООН о правах ребенка.
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