https://sputnik-georgia.ru/20250612/kogda-gruziya-pereydet-s-lari-na-evro--otvet-prezidenta-natsbanka-293739666.html
Когда Грузия перейдет с лари на евро – ответ президента Нацбанка
Когда Грузия перейдет с лари на евро – ответ президента Нацбанка
Sputnik Грузия
Грузинская сторона сделает все, чтобы ускорить процесс, заявила глава регулятора 12.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-12T22:05+0400
2025-06-12T22:05+0400
2025-06-12T22:05+0400
экономика
грузия
новости
натия турнава
евро
лари
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/16/278856239_0:262:1156:912_1920x0_80_0_0_568adec904a22a04a0a3eae4ab0d2c74.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Основная часть требований для вступления Грузии на Единую зону платежей в евро (SEPA) выполнена, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава. Национальный банк Грузии подал заявку на вступление в SEPA в 2022 году. Single Euro Payment Area (SEPA) – единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок. По ее словам, грузинская сторона сделает все, чтобы ускорить процесс. Целью проекта SEPA является гармонизация электронных платежей в евро и создание единой и стандартизированной системы платежей по всей Европе. Он упраздняет технические, правовые и рыночные барьеры между странами-участницами. Присоединение к SEPA позволяет потребителям и бизнесу совершать электронные платежи в евро на одних и тех же основных условиях, с одинаковыми правами и обязанностями, независимо от того, в каком государстве-члене они находятся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/16/278856239_0:237:1283:1199_1920x0_80_0_0_0f925743be4c16c8d8d667c80164e771.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, натия турнава, евро, лари, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, евро, лари, национальный банк грузии
Когда Грузия перейдет с лари на евро – ответ президента Нацбанка
Грузинская сторона сделает все, чтобы ускорить процесс, заявила глава регулятора
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Основная часть требований для вступления Грузии на Единую зону платежей в евро (SEPA) выполнена, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава.
Национальный банк Грузии подал заявку на вступление в SEPA в 2022 году. Single Euro Payment Area (SEPA) – единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок.
"Национальным банком было сделано очень многое с целью внедрения соответствующих евродиректив, что создает хорошую основу для начала рассмотрения вопроса о нашем вступлении в SEPA, правительство также работало. Возможно, остаются какие-то нюансы, которые можно исправить в процессе, но основная часть требований выполнена", – сказала Турнава.
По ее словам, грузинская сторона сделает все, чтобы ускорить процесс.
"Это тоже связано с техническими параметрами. Так быстро не происходит. Я знаю от коллег, от центральных банкиров стран Восточной Европы, насколько это сложный и комплексный процесс. Мы настроены оптимистично, потому что для нас важно улучшить и удешевить наши финансовые переводы с Евросоюзом, будь то другие типы транзакций, и SEPA служит именно этому. Это наш приоритет", – сказала Турнава.
Целью проекта SEPA является гармонизация электронных платежей в евро и создание единой и стандартизированной системы платежей по всей Европе.
Он упраздняет технические, правовые и рыночные барьеры между странами-участницами.
Присоединение к SEPA позволяет потребителям и бизнесу совершать электронные платежи в евро на одних и тех же основных условиях, с одинаковыми правами и обязанностями, независимо от того, в каком государстве-члене они находятся.