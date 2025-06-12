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Когда Грузия перейдет с лари на евро – ответ президента Нацбанка

Когда Грузия перейдет с лари на евро – ответ президента Нацбанка

Sputnik Грузия

Грузинская сторона сделает все, чтобы ускорить процесс, заявила глава регулятора 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T22:05+0400

2025-06-12T22:05+0400

2025-06-12T22:05+0400

экономика

грузия

новости

натия турнава

евро

лари

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Основная часть требований для вступления Грузии на Единую зону платежей в евро (SEPA) выполнена, заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава. Национальный банк Грузии подал заявку на вступление в SEPA в 2022 году. Single Euro Payment Area (SEPA) – единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро разных стран в единый "домашний" рынок. По ее словам, грузинская сторона сделает все, чтобы ускорить процесс. Целью проекта SEPA является гармонизация электронных платежей в евро и создание единой и стандартизированной системы платежей по всей Европе. Он упраздняет технические, правовые и рыночные барьеры между странами-участницами. Присоединение к SEPA позволяет потребителям и бизнесу совершать электронные платежи в евро на одних и тех же основных условиях, с одинаковыми правами и обязанностями, независимо от того, в каком государстве-члене они находятся.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, евро, лари, национальный банк грузии