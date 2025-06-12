https://sputnik-georgia.ru/20250612/premer-ministr-gruzii-nazval-glavnuyu-problemu-oppozitsii-293730897.html
Премьер-министр Грузии назвал главную проблему оппозиции
Премьер-министр Грузии назвал главную проблему оппозиции
Sputnik Грузия
Глава правительства считает, что оппозиция в Грузии обезглавлена 12.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-12T16:56+0400
2025-06-12T16:56+0400
2025-06-12T16:56+0400
грузия
новости
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Проблема оппозиции в Грузии – отсутствие харизматичного лидера, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В грузинской оппозиции после объединения на короткий срок начались разногласия на тему выборов в органы местной власти, которые назначены на 4 октября. Выборы мэров и депутатов совещательных органов (сакребуло) 62 городов и районов Грузии пройдут в стране 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартует за 60 дней до даты голосования.До сих пор основная часть оппозиции, у которой есть шанс преодолеть барьер в большинстве городов и районов страны, придерживалась единой позиции бойкота выборов. Однако призыв комитета по иностранным делам Европарламента отказаться от бойкота и пойти на выборы серьезно поколебал эту позицию. Что стоит за выборами? Выборы в органы местного самоуправления играют важную роль для Грузии, поскольку позволяют определить политические настроения населения и установить контроль над регионами.При этом сами предстоящие выборы октября как масштабны, так и локальны. Масштабны они из-за числа кандидатов и партий, а локальны, поскольку жители каждого из 62-х районов самостоятельно выбирают свою власть – мэра и членов совещательных органов. Обычно в зависимости от районов могут сильно разниться и итоги выборов. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра кандидату необходимо получить большинство голосов. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю. В то же время поддержка каждой отдельной партии из преодолевших барьер не превышает 30%. К малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы. На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании, существуя благодаря пожертвованиям. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов исключены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе
Премьер-министр Грузии назвал главную проблему оппозиции
Глава правительства считает, что оппозиция в Грузии обезглавлена
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Проблема оппозиции в Грузии – отсутствие харизматичного лидера, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В грузинской оппозиции после объединения на короткий срок начались разногласия на тему выборов в органы местной власти, которые назначены на 4 октября.
"Одна из главных проблем, стоящих перед оппозицией, заключается в том, что у них нет ни одной рейтинговой и харизматичной фигуры, ни одного такого политика в оппозиции. Именно поэтому нерейтинговым политикам то дают одно задание извне, то другое", – заявил Ираклий Кобахидзе.
Выборы мэров и депутатов совещательных органов (сакребуло) 62 городов и районов Грузии пройдут в стране 4 октября. Официальная предвыборная кампания стартует за 60 дней до даты голосования.
До сих пор основная часть оппозиции, у которой есть шанс преодолеть барьер в большинстве городов и районов страны, придерживалась единой позиции бойкота выборов. Однако призыв комитета по иностранным делам Европарламента отказаться от бойкота и пойти на выборы серьезно поколебал эту позицию.
Выборы в органы местного самоуправления играют важную роль для Грузии, поскольку позволяют определить политические настроения населения и установить контроль над регионами.
При этом сами предстоящие выборы октября как масштабны, так и локальны. Масштабны они из-за числа кандидатов и партий, а локальны, поскольку жители каждого из 62-х районов самостоятельно выбирают свою власть – мэра и членов совещательных органов.
Обычно в зависимости от районов могут сильно разниться и итоги выборов. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две.
Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра кандидату необходимо получить большинство голосов.
Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию".
Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю.
В то же время поддержка каждой отдельной партии из преодолевших барьер не превышает 30%. К малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы.
На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании, существуя благодаря пожертвованиям. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов исключены.