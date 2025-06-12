https://sputnik-georgia.ru/20250612/sinoptiki-predupredili-ob-ukhudshenii-pogody-v-gruzii-na-vykhodnye-293737457.html

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии на выходные

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии на выходные

Sputnik Грузия

Ожидается сильный западный ветер и град в части регионов страны 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T18:48+0400

2025-06-12T18:48+0400

2025-06-12T18:48+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Дожди, местами сильные, с грозами и градом ожидаются на большей территории Грузии 14-15 мая, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. По информации синоптиков, в этот период также ожидается сильный западный ветер и град в части регионов страны. "Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, внезапные паводки на малых реках, а также возникновение и активизацию оползне-селевых процессов в холмистых и горных районах страны", – говорится в сообщении ведомства. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии