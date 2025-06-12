https://sputnik-georgia.ru/20250612/v-gruzii-izmenili-protseduru-polucheniya-grantov-293740108.html

В Грузии изменили процедуру получения грантов

В Грузии изменили процедуру получения грантов

Sputnik Грузия

Гранты от Erasmus+ и Horizon Europe войдут в список исключений, куда входят спортивные гранты и гранты на обучение в вузах или научную деятельность 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T23:31+0400

2025-06-12T23:31+0400

2025-06-12T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Для получения грантов в рамках программ Erasmus+ и Horizon Europe согласие правительства Грузии не понадобится, соответствующие поправки в закон "О грантах" приняты в третьем чтении Парламент в апреле ужесточил закон "О грантах", согласно которому для получения иностранного гранта нужно одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия. Упрощение для двух крупных образовательных программ связано с тем, что их посчитали менее рискованными с точки зрения ущемления суверенитета, политической интервенции или рисков безопасности. Программа Horizon Europe – это семилетняя научно-исследовательская инициатива Европейского союза, призванная помочь развитию устойчивого и пригодного для жизни общества в Европе. Это девятая из Рамочных программ исследований и технологического развития и преемница программы "Горизонт 2020". Erasmus+ – программа международного обмена студентами, которая предоставляет уникальную возможность учиться, преподавать и заниматься научной деятельностью в учебных заведениях по всей Европе и является частью проекта Евросоюза "Непрерывное образование" (Lifelong Learning Projects), задачей которого является повышение качества образования, налаживание контактов и совместная работа университетов Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, политика, парламент грузии, закон об "иноагентах"