https://sputnik-georgia.ru/20250612/vnimaniyu-abiturientov-obnarodovano-raspisanie-sdachi-ene-293720589.html

Вниманию абитуриентов! Обнародовано расписание сдачи ЕНЭ

Вниманию абитуриентов! Обнародовано расписание сдачи ЕНЭ

Sputnik Грузия

В этом году на Единые национальные экзамены, Единый магистерский экзамен, а также на конкурс студенческих грантов зарегистрировано до 80 тысяч человек 12.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-12T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены (ЕНЭ) для поступления в вузы Грузии начнутся 3 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок. К сдаче ЕНЭ допускаются только ученики 12 класса. Завершатся ЕНЭ 22 июля экзаменом по изобразительному и прикладному искусству. В 2025 году экзаменационные центры откроются в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. В текущем году на Единые национальные экзамены, Единый магистерский экзамен, а также на конкурс студенческих грантов зарегистрировано до 80 тысяч человек. В конкурсе студенческих грантов могут принять участие те учащиеся, которые хотят получить финансирование обучения или повысить свой грант с 30-ти, 50-ти или 75-процентной ставки финансирования.Кроме того, экзамены для учителей стартуют с 8 июля, а с 10 июля – конкурс студенческих грантов. Единый магистерский экзамен можно будет сдать 21 и 22 июля.Чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет. Данные по вузам По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в Грузии работает 63 высших учебных заведения, из которых 19 – государственные. Из общего числа вузов 64% находятся в Тбилиси, остальные расположены в крупных городах страны. В 2024 году вузы приняли 54,2 тысячи студентов, при этом 30,5 тысячи абитуриентов поступили в госвузы, а 23,7 тысячи – в частные. Студенты – граждане Грузии, могут получить частичное финансирование обучения на основании результатов экзаменов при поступлении в любой вуз. При этом выбор вуза зависит исключительно от поступающих. Что касается окончивших школы за рубежом, для них действуют другие правила приема в вузы – специальное собеседование и полностью платное образование, стоимость которого зависит от вуза и факультета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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