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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП по Грузии
Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП по Грузии
Sputnik Грузия
Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии вырастет на 5,5% в 2025 году и на 5% – в 2026-м 12.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-12T09:01+0400
2025-06-12T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 6 до 5,5%, говорится в отчете банка. По данным международного финансового института, экономический рост на Южном Кавказе в целом замедлится до 3,6% в 2025 году и до 3,4% в 2026 году. Ожидается, что на экономический рост в Азербайджане повлияет сокращение добычи нефти наряду с ослаблением мирового спроса и снижением цен на нефть. Что касается Армении и Грузии, то, по прогнозам Всемирного банка, замедление роста экономики будет связано со снижением внутреннего спроса и замедлением реэкспорта. Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии вырастет на 5,5% в 2025 году и на 5% – в 2026-м. Рост ВВП в Азербайджане составит в 2025 году 2,6%, в 2026 – 2,4%, а в Армении – 4% в 2025 году, и в 4,2% – в 2026-м. На прошлой неделе Международный валютный фон увеличил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 6 до 7,2%, между тем власти Грузии заявили, что не собираются пересматривать свой прогноз на уровне 6%. Реальный экономический рост в апреле 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-апреле 2025 года составил 8,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, армения, азербайджан, всемирный банк
экономика, грузия, новости, армения, азербайджан, всемирный банк

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП по Грузии

09:01 12.06.2025
© AP Photo / Andy WongВсемирный банк
Всемирный банк - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Andy Wong
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Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии вырастет на 5,5% в 2025 году и на 5% – в 2026-м
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 6 до 5,5%, говорится в отчете банка.
По данным международного финансового института, экономический рост на Южном Кавказе в целом замедлится до 3,6% в 2025 году и до 3,4% в 2026 году.
Ожидается, что на экономический рост в Азербайджане повлияет сокращение добычи нефти наряду с ослаблением мирового спроса и снижением цен на нефть.
Что касается Армении и Грузии, то, по прогнозам Всемирного банка, замедление роста экономики будет связано со снижением внутреннего спроса и замедлением реэкспорта.
Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Грузии вырастет на 5,5% в 2025 году и на 5% – в 2026-м. Рост ВВП в Азербайджане составит в 2025 году 2,6%, в 2026 – 2,4%, а в Армении – 4% в 2025 году, и в 4,2% – в 2026-м.
На прошлой неделе Международный валютный фон увеличил прогноз роста экономики Грузии в 2025 году с 6 до 7,2%, между тем власти Грузии заявили, что не собираются пересматривать свой прогноз на уровне 6%.
Экономика Грузии стремительно растет последние несколько лет. Экономический рост страны в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.
Реальный экономический рост в апреле 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-апреле 2025 года составил 8,8%.
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