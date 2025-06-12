https://sputnik-georgia.ru/20250612/zaklyuchennykh-v-tyurmakh-gruzii-budut-proveryat-po-novomu-293725174.html
Заключенных в тюрьмах Грузии будут проверять по-новому
Заключенных в тюрьмах Грузии будут проверять по-новому
Sputnik Грузия
Грузинские тюрьмы заполнены на 73,5%, говорит статистика 12.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-12T11:52+0400
2025-06-12T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Министерство юстиции Грузии утвердило новые правила проверки заключенных при поступлении в тюрьмы. Проверка заключенных осуществляется при поступлении задержанного в учреждение по исполнению наказаний, при переводе заключенного из тюрьмы в тюрьму или при возращении заключенного в тюрьму. Согласно новым правилам, полная проверка заключенных сотрудниками тюрьмы будет осуществляться лишь в исключительных случаях, когда другие виды проверки неэффективны, и заключенный может сам выбрать метод проверки, который для него приемлем. Проверять заключенных будут либо сканером, либо лично, если сканер недоступен, или заключенный откажется от проверки сканером, или сканер выявил наличие у заключенного запрещенного предмета. При личном осмотре идет проверка тела, одежды, обуви или протезов. При полном осмотре заключенный должен раздеться или обнажить указанную проверяющим часть тела. Все повязки, к примеру, после операции, или перевязанные раны будут проверяться медперсоналом. Проверка тела заключенного с целью выявления посторонних предметов будет производиться только медицинским персоналом и в изолированной комнате. Для заключенных будет установлена ширма в случае наличия в комнате камер. По статистике, на 1 мая 2025 года в грузинских тюрьмах находились 9 058 заключенных, из которых 402 женщины. Грузинские тюрьмы заполнены на 73,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тюрьма, тюрьма №7, грузия, новости, общество
тюрьма, тюрьма №7, грузия, новости, общество
Заключенных в тюрьмах Грузии будут проверять по-новому
11:52 12.06.2025 (обновлено: 11:58 12.06.2025)
Грузинские тюрьмы заполнены на 73,5%, говорит статистика
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Министерство юстиции Грузии утвердило новые правила проверки заключенных при поступлении в тюрьмы.
Проверка заключенных осуществляется при поступлении задержанного в учреждение по исполнению наказаний, при переводе заключенного из тюрьмы в тюрьму или при возращении заключенного в тюрьму.
Согласно новым правилам, полная проверка заключенных сотрудниками тюрьмы будет осуществляться лишь в исключительных случаях, когда другие виды проверки неэффективны, и заключенный может сам выбрать метод проверки, который для него приемлем.
Проверять заключенных будут либо сканером, либо лично, если сканер недоступен, или заключенный откажется от проверки сканером, или сканер выявил наличие у заключенного запрещенного предмета.
При личном осмотре идет проверка тела, одежды, обуви или протезов. При полном осмотре заключенный должен раздеться или обнажить указанную проверяющим часть тела.
Все повязки, к примеру, после операции, или перевязанные раны будут проверяться медперсоналом.
Проверка тела заключенного с целью выявления посторонних предметов будет производиться только медицинским персоналом и в изолированной комнате. Для заключенных будет установлена ширма в случае наличия в комнате камер.
По статистике, на 1 мая 2025 года в грузинских тюрьмах находились 9 058 заключенных, из которых 402 женщины. Грузинские тюрьмы заполнены на 73,5%.