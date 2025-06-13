https://sputnik-georgia.ru/20250613/britanskie-granty-pod-podozreniem--glava-parlamenta-gruzii-trebuet-obyasneniy-293748038.html
Британские гранты под подозрением – глава парламента Грузии требует объяснений
Британские гранты под подозрением – глава парламента Грузии требует объяснений
Sputnik Грузия
Тбилиси подозревает Лондон в финансировании радикальных организаций и политических субъектов 13.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-13T16:49+0400
2025-06-13T16:49+0400
2025-06-13T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посольство Великобритании в попытке финансирования пропаганды и экстремизма и призвал обнародовать информацию о финансировании, связанном с парламентскими выборами 2024 года, а также раскрыть данные о текущих расходах. Посольство Великобритании в Грузии 11 июня сообщило о приостановке выдачи грантов, "предназначенных для обеспечения прозрачности и конкурентоспособности" выборов в органы местного самоуправления, намеченных на 4 октября. В диппредставительстве пояснили, что вынуждены отменить грантовые предложения из-за "возникшей неопределенности" после принятия в Грузии новых правил о выдаче грантов. Глава законодательного органа также обратился ко всем, кто располагает информацией о финансировании со стороны посольства Великобритании, с просьбой предоставить ему данные сведения.Папуашвили отметил, что после заявления посольства Великобритании выяснилось намерение представительства финансировать партийную пропаганду и экстремистских политиков с заявленной целью срыва местных выборов.Кто остался без гранта В списке тех, кто остался без иностранного гранта – издание Tabula. Вскоре после заявления посольства, издание распространило информацию о том, что Tabula выиграла грант в размере 50 тысяч фунтов стерлингов от британского правительства для освещения хода выборов. Однако проект не был одобрен грузинскими властями, из-за чего Великобритания его отменила. Основателем Tabula является Тамара Черголеишвили – одна из лидеров оппозиционной партии "Федералисты" и супруга политика Гиги Бокерия. При прежней власти Бокерия был близким соратником Михаила Саакашвили и занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии.Папуашвили ранее назвал Tabula "пропагандистской стенной газетой" одной конкретной партии. "Достаточно просто мельком взглянуть, чтобы понять, чью партийную пропаганду ведет эта медиаплатформа. Это типичная пропагандистская медиа. То есть, по сути, британское посольство признает, что собиралось профинансировать предвыборную пропаганду", – заявил Папуашвили. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Между тем вопрос участия в выборах в органы местного самоуправления стал очередным яблоком раздора в грузинском оппозиционном спектре. Часть оппонентов власти выступает за бойкот выборов, а часть – готовится к участию. Гранты под лупой В правящей команде неоднократно говорили о существование недобросовестных доноров и утверждали, что иностранные государства и политические группы вмешивались в предвыборную кампанию против власти через неправительственные организации. Принятие поправок в закон "О грантах" в правящей партии аргументировал именно тем, что они позволят выявлять недобросовестных доноров и инициативы, направленные на разжигание ненависти и вмешательство во внутреннюю политику страны, а также увидеть, кто за ними стоит. В апреле 2025 года парламент Грузии утвердил поправки в закон "О грантах", согласно которым для получения иностранного гранта одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве стало необходимым. Речь идет о гранте от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации, финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия. Согласие на получение гранта необходимо не только организациям, но вузам и гражданам страны. Парламент также утвердил поправки в закон "О политических объединениях граждан", которые запрещают партиям получать пожертвования в виде организации различных публичных мероприятий, например, лекций и семинаров от юридических лиц, в том числе, зарегистрированных за рубежом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, великобритания, шалва папуашвили
грузия, новости, политика, великобритания, шалва папуашвили
Британские гранты под подозрением – глава парламента Грузии требует объяснений
Тбилиси подозревает Лондон в финансировании радикальных организаций и политических субъектов
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посольство Великобритании в попытке финансирования пропаганды и экстремизма и призвал обнародовать информацию о финансировании, связанном с парламентскими выборами 2024 года, а также раскрыть данные о текущих расходах.
Посольство Великобритании в Грузии 11 июня сообщило о приостановке выдачи грантов, "предназначенных для обеспечения прозрачности и конкурентоспособности" выборов в органы местного самоуправления, намеченных на 4 октября. В диппредставительстве пояснили, что вынуждены отменить грантовые предложения из-за "возникшей неопределенности" после принятия в Грузии новых правил о выдаче грантов.
"Обращаюсь к посольству Великобритании с просьбой обнародовать, кого и в каком объеме оно финансировало в связи с парламентскими выборами 2024 года, а также кого и в каком объеме финансирует в настоящее время", – написал Папуашвили на своей странице в соцсети.
Глава законодательного органа также обратился ко всем, кто располагает информацией о финансировании со стороны посольства Великобритании, с просьбой предоставить ему данные сведения.
Папуашвили отметил, что после заявления посольства Великобритании выяснилось намерение представительства финансировать партийную пропаганду и экстремистских политиков с заявленной целью срыва местных выборов.
В списке тех, кто остался без иностранного гранта – издание Tabula. Вскоре после заявления посольства, издание распространило информацию о том, что Tabula выиграла грант в размере 50 тысяч фунтов стерлингов от британского правительства для освещения хода выборов. Однако проект не был одобрен грузинскими властями, из-за чего Великобритания его отменила.
Основателем Tabula является Тамара Черголеишвили – одна из лидеров оппозиционной партии "Федералисты" и супруга политика Гиги Бокерия. При прежней власти Бокерия был близким соратником Михаила Саакашвили и занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии.
Папуашвили ранее назвал Tabula "пропагандистской стенной газетой" одной конкретной партии.
"Достаточно просто мельком взглянуть, чтобы понять, чью партийную пропаганду ведет эта медиаплатформа. Это типичная пропагандистская медиа. То есть, по сути, британское посольство признает, что собиралось профинансировать предвыборную пропаганду", – заявил Папуашвили.
Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство.
Между тем вопрос участия в выборах в органы местного самоуправления стал очередным яблоком раздора в грузинском оппозиционном спектре. Часть оппонентов власти выступает за бойкот выборов, а часть – готовится к участию.
В правящей команде неоднократно говорили о существование недобросовестных доноров и утверждали, что иностранные государства и политические группы вмешивались в предвыборную кампанию против власти через неправительственные организации.
Принятие поправок в закон "О грантах" в правящей партии аргументировал именно тем, что они позволят выявлять недобросовестных доноров и инициативы, направленные на разжигание ненависти и вмешательство во внутреннюю политику страны, а также увидеть, кто за ними стоит.
В апреле 2025 года парламент Грузии утвердил поправки в закон "О грантах", согласно которым для получения иностранного гранта одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве стало необходимым.
Речь идет о гранте от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации, финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.
Согласие на получение гранта необходимо не только организациям, но вузам и гражданам страны.
Парламент также утвердил поправки в закон "О политических объединениях граждан", которые запрещают партиям получать пожертвования в виде организации различных публичных мероприятий, например, лекций и семинаров от юридических лиц, в том числе, зарегистрированных за рубежом.