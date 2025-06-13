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Хозяев домашних животных будут штрафовать за избавление от питомца
Хозяев домашних животных будут штрафовать за избавление от питомца
Sputnik Грузия
После вступления в силу закона, хозяин будет обязан регистрировать свое животное – в регистрационные данные будут входить порода, пол, дата рождения, описание... 13.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-13T11:42+0400
2025-06-13T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым жителей будут штрафовать за выброшенных домашних животных. Согласно новому закону, запрещено выбрасывать домашнее животное, и хозяин обязан или найти нового хозяина своему животному, или передать его в приют. Выбрасывание животного на улицу будет караться штрафом в размере 5 тысяч лари для физических лиц и 10 тысяч лари – для юридических. Нарушение правил регистрации будет караться штрафом в размере 1,5 тысячи лари. Нарушение же правил вакцинации – в частности отсутствие прививки от бешенства, будет караться штрафом в размере 500 лари, а вот отказ от стерилизации животного – штрафом в размере 1,5 тысячи лари. Штрафом в размере 500 лари будет караться отказ от перевоза животного на стерилизацию, вакцинацию либо от наблюдения за животным. Кроме того, разведение домашних животных без специального разрешения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари. Окончательно поправки вступят в силу до конца 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, общество, новости, домашние животные
грузия, общество, новости, домашние животные
Хозяев домашних животных будут штрафовать за избавление от питомца
После вступления в силу закона, хозяин будет обязан регистрировать свое животное – в регистрационные данные будут входить порода, пол, дата рождения, описание, окрас животного, номер чипа, данные о стерилизации и вакцинации
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым жителей будут штрафовать за выброшенных домашних животных.
Согласно новому закону, запрещено выбрасывать домашнее животное, и хозяин обязан или найти нового хозяина своему животному, или передать его в приют. Выбрасывание животного на улицу будет караться штрафом в размере 5 тысяч лари для физических лиц и 10 тысяч лари – для юридических.
Кроме того, после вступления в силу закона, хозяин будет обязан регистрировать свое животное – в регистрационные данные будут входить порода, пол, дата рождения, описание, окрас животного, номер чипа, данные о стерилизации и вакцинации. В базах будут указываться владелец животного и его данные – в том числе личный номер, телефонный номер и адрес, имя и фамилия.
Нарушение правил регистрации будет караться штрафом в размере 1,5 тысячи лари.
Нарушение же правил вакцинации – в частности отсутствие прививки от бешенства, будет караться штрафом в размере 500 лари, а вот отказ от стерилизации животного – штрафом в размере 1,5 тысячи лари.
Штрафом в размере 500 лари будет караться отказ от перевоза животного на стерилизацию, вакцинацию либо от наблюдения за животным.
Кроме того, разведение домашних животных без специального разрешения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари.
Окончательно поправки вступят в силу до конца 2025 года.