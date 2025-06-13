https://sputnik-georgia.ru/20250613/khozyaev-domashnikh-zhivotnykh-budut-shtrafovat-za-izbavlenie-ot-pitomtsa-293742377.html

Хозяев домашних животных будут штрафовать за избавление от питомца

Хозяев домашних животных будут штрафовать за избавление от питомца

Sputnik Грузия

После вступления в силу закона, хозяин будет обязан регистрировать свое животное – в регистрационные данные будут входить порода, пол, дата рождения, описание... 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T11:42+0400

2025-06-13T11:42+0400

2025-06-13T11:42+0400

грузия

общество

новости

домашние животные

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/17/287513735_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e93045c91d44017299dac0634e70ec88.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в Кодекс административных нарушений, согласно которым жителей будут штрафовать за выброшенных домашних животных. Согласно новому закону, запрещено выбрасывать домашнее животное, и хозяин обязан или найти нового хозяина своему животному, или передать его в приют. Выбрасывание животного на улицу будет караться штрафом в размере 5 тысяч лари для физических лиц и 10 тысяч лари – для юридических. Нарушение правил регистрации будет караться штрафом в размере 1,5 тысячи лари. Нарушение же правил вакцинации – в частности отсутствие прививки от бешенства, будет караться штрафом в размере 500 лари, а вот отказ от стерилизации животного – штрафом в размере 1,5 тысячи лари. Штрафом в размере 500 лари будет караться отказ от перевоза животного на стерилизацию, вакцинацию либо от наблюдения за животным. Кроме того, разведение домашних животных без специального разрешения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари. Окончательно поправки вступят в силу до конца 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, домашние животные