https://sputnik-georgia.ru/20250613/kreml-raskryl-temu-vystupleniya-putina-na-pmef-293777464.html

Кремль раскрыл тему выступления Путина на ПМЭФ

Кремль раскрыл тему выступления Путина на ПМЭФ

Sputnik Грузия

Главной темой ПМЭФ-2025 станет поиск точек роста через общие ценности в условиях многополярного мира 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T16:30+0400

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в мире

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кремль

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Выступление президента Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящено вопросам экономики и международного экономического сотрудничества, сообщают РИА Новости."И то, и другое - это абсолютно взаимосвязанное. Вы знаете, что это экономический форум, поэтому, конечно, во главе угла будут вопросы, связанные с экономикой. И всеми составляющими вокруг экономики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли выступление главы государства посвящено развитию отечественной экономики или особое место будет уделено экономическому и инвестиционному сотрудничеству с другими странами. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, пмэф, владимир путин, кремль