https://sputnik-georgia.ru/20250613/lider-samoy-uspeshnoy-oppozitsionnoy-partii-gruzii-okazalsya-za-reshetkoy-293745733.html

Лидер самой успешной оппозиционной партии Грузии оказался за решеткой

Лидер самой успешной оппозиционной партии Грузии оказался за решеткой

Sputnik Грузия

Очередной грузинский оппозиционный политик арестован за неисполнение судебного решения 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T14:15+0400

2025-06-13T14:15+0400

2025-06-13T14:15+0400

грузия

новости

политика

ника гварамия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения лидеру оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Нике Гварамия из-за неуплаты залога.Ранее аналогичное решение суд принял в отношении экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили и однопартийцев Гварамия, Ники Мелия и Зураба Джапаридзе, и арестовал их в зале суда.Гварамия на заседании суда не присутствовал, он дождался приговора дома и после сам отправился в тюрьму.Прокуратура начала расследование в отношении Гварамия на основании обращения председателя Временной следственной комиссии Теи Цулукиани. Он отказался явиться в апреле на заседание комиссии, которая расследует преступления, совершенные во времена правления "Единого национального движения" О смене меры пресечения для экс-министра обороны, обвиняемого в невыполнении законного требования Временной следственной комиссии парламента, ходатайствовала сторона обвинения, так как Гварамия не выплатил залог в размере 30 тысяч лари, ранее избранный судом. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Нацдвижения" и деятельности бывших и действующих должностных лиц после смены власти в 2012-13 годах. Явка на заседания комиссии по закону Грузии является обязательной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ника гварамия, тбилисский городской суд