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МИД РФ: удары Израиля по Ирану неприемлемы

МИД РФ: удары Израиля по Ирану неприемлемы

Sputnik Грузия

Удары Израиля по Ирану подорвали многосторонние усилия по снижению конфронтации вокруг иранской ядерной программы, отметили в российском МИД 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T21:11+0400

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2025-06-13T21:13+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Российский МИД назвал удары Израиля по Ирану, его гражданам, мирным городам и объектам ядерно-энергетической инфраструктуры неспровоцированными и неприемлемыми. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства."Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы", – говорится в документе.В российском ведомстве подчеркнули также, что "международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности".Ответственность за все последствия ударов, нанесенных Израилем по Ирану 13 июня, ляжет на израильское руководство, которое сделало сознательный выбор в пользу эскалации, заявили также в МИД РФ.В МИД РФ заявили также, что удары Израиля по Ирану в ночь на 13 июня подорвали многосторонние усилия по снижению конфронтации вокруг иранской ядерной программы."Оказались подорваны и отброшены назад инициированные с немалым трудом многосторонние усилия, направленные на снижение конфронтации и поиск решений, устраняющих любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома", – говорится в заявлении.Отмечается, что особый цинизм случившемуся придает проведение этих атак в разгар сессии совета управляющих МАГАТЭ и накануне раунда непрямых контактов между представителями Ирана и США.Рано утром 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС, по утверждению ЦАХАЛ, нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.Власти Израиля заявили, что операция нацелена на "предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениям израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени".В результате израильского удара по Тегерану погибли шесть физиков-ядерщиков, среди которых – Мохаммад Мехди Техранчи и бывший руководитель иранской Организации по атомной энергии Ферейдун Аббаси. Также убиты трое высокопоставленных генералов – начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий центральным штабом КСИР Голам Али Рашид и командующий КСИР Хосейн Салами.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану. Он заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, иран, израиль, тегеран, али хаменеи, мид россии, оон, ксир