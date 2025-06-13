https://sputnik-georgia.ru/20250613/navodnenie-v-tbilisi---desyat-let-posle-tragedii-293747358.html

Наводнение в Тбилиси – десять лет после трагедии

Наводнение в Тбилиси – десять лет после трагедии

Sputnik Грузия

Трагические события в Тбилиси показали, на что способно единство грузин, заявил Каладзе 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T14:51+0400

2025-06-13T14:51+0400

2025-06-13T14:55+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

тбилисский зоопарк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24871/80/248718080_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_ffe3fb0490c19a8cc079e39a1c503aad.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. В Грузии чтят память погибших во время страшной трагедии 13 июня 2015 года. В ночь с 13 на 14 июня 2015 года вроде неопасная река Вере разрушила все на своем пути. Уровень воды в реке поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло, и она вышла из берегов. Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших. Вода затопила часть зоопарка. Десятки животных погибли, а других, включая знаменитого бегемота Беги, львов и волков, пришлось отлавливать по всему городу. Многих пришлось усыпить. Жертвой одного из сбежавших тигров стал случайный прохожий. Не повезло питомцам частного собачьего приюта Тамаза Элизбарашвили – все они погибли. С утра к мемориалу погибших 13 июня на улице Сванидзе пришли политики, пожарные-спасатели, родные и близкие погибших и рядовые тбилисцы. На следующее утро после трагедии центр города был усыпан вырванными с корнями деревьями и грязью. Желание помочь расчистить улицы тогда выразили порядка 10 тысяч волонтеров, которых прозвали "поколением резиновых сапог". Правительство Грузии только в этом году официально завершило программу по помощи пострадавшим во время наводнения в Тбилиси. До сегодняшнего дня остается открытым вопрос переноса Тбилисского зоопарка из центра города ввиду специфики перевоза и создания условий для содержания животных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, тбилисский зоопарк