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Наводнение в Тбилиси – десять лет после трагедии
Наводнение в Тбилиси – десять лет после трагедии
Sputnik Грузия
Трагические события в Тбилиси показали, на что способно единство грузин, заявил Каладзе 13.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-13T14:51+0400
2025-06-13T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. В Грузии чтят память погибших во время страшной трагедии 13 июня 2015 года. В ночь с 13 на 14 июня 2015 года вроде неопасная река Вере разрушила все на своем пути. Уровень воды в реке поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло, и она вышла из берегов. Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших. Вода затопила часть зоопарка. Десятки животных погибли, а других, включая знаменитого бегемота Беги, львов и волков, пришлось отлавливать по всему городу. Многих пришлось усыпить. Жертвой одного из сбежавших тигров стал случайный прохожий. Не повезло питомцам частного собачьего приюта Тамаза Элизбарашвили – все они погибли. С утра к мемориалу погибших 13 июня на улице Сванидзе пришли политики, пожарные-спасатели, родные и близкие погибших и рядовые тбилисцы. На следующее утро после трагедии центр города был усыпан вырванными с корнями деревьями и грязью. Желание помочь расчистить улицы тогда выразили порядка 10 тысяч волонтеров, которых прозвали "поколением резиновых сапог". Правительство Грузии только в этом году официально завершило программу по помощи пострадавшим во время наводнения в Тбилиси. До сегодняшнего дня остается открытым вопрос переноса Тбилисского зоопарка из центра города ввиду специфики перевоза и создания условий для содержания животных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, тбилисский зоопарк
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, тбилисский зоопарк
Наводнение в Тбилиси – десять лет после трагедии
14:51 13.06.2025 (обновлено: 14:55 13.06.2025)
Трагические события в Тбилиси показали, на что способно единство грузин, заявил Каладзе
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. В Грузии чтят память погибших во время страшной трагедии 13 июня 2015 года.
В ночь с 13 на 14 июня 2015 года вроде неопасная река Вере разрушила все на своем пути. Уровень воды в реке поднялся из-за обвала, который произошел на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку Вере перекрыло, и она вышла из берегов. Были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова, были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры.
Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших. Вода затопила часть зоопарка. Десятки животных погибли, а других, включая знаменитого бегемота Беги, львов и волков, пришлось отлавливать по всему городу. Многих пришлось усыпить. Жертвой одного из сбежавших тигров стал случайный прохожий. Не повезло питомцам частного собачьего приюта Тамаза Элизбарашвили – все они погибли.
С утра к мемориалу погибших 13 июня на улице Сванидзе пришли политики, пожарные-спасатели, родные и близкие погибших и рядовые тбилисцы.
"В первую очередь выражаю соболезнования семьям этих людей, их близким. Если вспомним, действительно очень тяжело было то, что происходило 13 июня. Однако был и позитив – это единство, сплочённость, когда все – большие и малые – объединились для того, чтобы поддержать нашу столицу. Мы показали всему миру, на что способно единство", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
На следующее утро после трагедии центр города был усыпан вырванными с корнями деревьями и грязью. Желание помочь расчистить улицы тогда выразили порядка 10 тысяч волонтеров, которых прозвали "поколением резиновых сапог".
Правительство Грузии только в этом году официально завершило программу по помощи пострадавшим во время наводнения в Тбилиси. До сегодняшнего дня остается открытым вопрос переноса Тбилисского зоопарка из центра города ввиду специфики перевоза и создания условий для содержания животных.