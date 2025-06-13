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Отменены авиарейсы из Грузии на Ближний Восток
Отменены авиарейсы из Грузии на Ближний Восток
Sputnik Грузия
Несколько государств Ближнего Востока закрыли воздушное пространство из-за военной эскалации 13.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-13T14:35+0400
2025-06-13T14:35+0400
2025-06-13T14:35+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Отменены авиарейсы из Грузии не только в Израиль и Иран, но и в другие страны Ближнего Востока, в связи с израильско-иранским противостоянием, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Тбилисского международного аэропорта. По информации местных СМИ, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке отменены 12 авиарейсов из Тбилиси и 7 – из Батуми. Воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств. Кроме того, после ударов Израиля по Ирану, временно закрыла свое воздушное пространство Иордания. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ближний восток, иран, израиль, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, общество, ближний восток, иран, израиль, тбилисский международный аэропорт
Отменены авиарейсы из Грузии на Ближний Восток
Несколько государств Ближнего Востока закрыли воздушное пространство из-за военной эскалации
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Отменены авиарейсы из Грузии не только в Израиль и Иран, но и в другие страны Ближнего Востока, в связи с израильско-иранским противостоянием, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Тбилисского международного аэропорта.
По информации местных СМИ, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке отменены 12 авиарейсов из Тбилиси и 7 – из Батуми.
Воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств. Кроме того, после ударов Израиля по Ирану, временно закрыла свое воздушное пространство Иордания.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.