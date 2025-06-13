https://sputnik-georgia.ru/20250613/otmeneny-aviareysy-iz-gruzii-na-blizhniy-vostok-293747001.html

Отменены авиарейсы из Грузии на Ближний Восток

Отменены авиарейсы из Грузии на Ближний Восток

Sputnik Грузия

Несколько государств Ближнего Востока закрыли воздушное пространство из-за военной эскалации 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T14:35+0400

2025-06-13T14:35+0400

2025-06-13T14:35+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Отменены авиарейсы из Грузии не только в Израиль и Иран, но и в другие страны Ближнего Востока, в связи с израильско-иранским противостоянием, сообщили Sputnik Грузия на горячей линии Тбилисского международного аэропорта. По информации местных СМИ, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке отменены 12 авиарейсов из Тбилиси и 7 – из Батуми. Воздушное пространство Израиля и Ирана закрыто для полетов гражданских воздушных судов по решению авиационных властей этих государств. Кроме того, после ударов Израиля по Ирану, временно закрыла свое воздушное пространство Иордания. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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