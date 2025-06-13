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Ситуация в Израиле: посольство Грузии предупредило граждан о мерах безопасности
Ситуация в Израиле: посольство Грузии предупредило граждан о мерах безопасности
Sputnik Грузия
Эскалация ситуации между Израилем и Ираном повышает риски для иностранных граждан в Израиле 13.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле опубликовало инструкции для граждан Грузии из-за объявленного чрезвычайного положения в стране. Израильские ВВС совершили несколько атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. Перед началом операции "Восходящий лев" власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение и закрыли воздушное пространство. Ввиду закрытия воздушного пространства были отменены 19 рейсов между Израилем и Грузией, запланированных на ближайшее время.Между тем посольство Грузии в Тель-Авиве напомнило гражданам о необходимых шагах и призвало в случае необходимости связываться с посольством по горячей линии: +972 526 91909 Sputnik Грузия публикует полный текст инструкции по мерам безопасности для граждан Грузии в Израиле.После включения сигнала "Красной тревоги" необходимо следовать инструкциям местных властей: Посольство Израиля в Грузии временно приостановило свою деятельность и предоставление консульских услуг.Ситуация в Израиле В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Трамп на фоне ударов Израиля по Ирану собрал совещание своего кабинета. США утверждают, что не участвовали в операции и не оказывали помощь Израилю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, израиль, иран
грузия, новости, общество, израиль, иран

Ситуация в Израиле: посольство Грузии предупредило граждан о мерах безопасности

13:26 13.06.2025 (обновлено: 13:37 13.06.2025)
© photo: Sputnik / StringerИзраиль и Грузия - государственная символика и флаги
Израиль и Грузия - государственная символика и флаги - Sputnik Грузия, 1920, 13.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Эскалация ситуации между Израилем и Ираном повышает риски для иностранных граждан в Израиле
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле опубликовало инструкции для граждан Грузии из-за объявленного чрезвычайного положения в стране.
Израильские ВВС совершили несколько атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. Перед началом операции "Восходящий лев" власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение и закрыли воздушное пространство. Ввиду закрытия воздушного пространства были отменены 19 рейсов между Израилем и Грузией, запланированных на ближайшее время.
Между тем посольство Грузии в Тель-Авиве напомнило гражданам о необходимых шагах и призвало в случае необходимости связываться с посольством по горячей линии: +972 526 91909
Sputnik Грузия публикует полный текст инструкции по мерам безопасности для граждан Грузии в Израиле.
После включения сигнала "Красной тревоги" необходимо следовать инструкциям местных властей:
Немедленно найдите убежище (желательно заранее знать местонахождение ближайшего убежища или защищенного пространства);
Находясь в здании, закройте двери и окна, войдите в защищенное пространство внутри здания;
В случае нахождения на улице – если поблизости нет специального убежища, лягте на землю лицом вниз и закройте голову руками;
В случае нахождения в автомобиле – остановите автомобиль на обочине дороги, выйдите из машины и найдите ближайшее убежище. Если вы не можете найти подобное место, лягте на землю лицом вниз и закройте голову руками;
Через 10 минут после окончания сигнала тревоги, при отсутствии других инструкций, вы можете покинуть здание;
Недопустимо приближаться к упавшему летательному аппарату или другому подобному объекту. В случае его обнаружения сообщите в полицию;
Лица, находящиеся в Израиле с туристической целью, в случае сигнала тревоги должны воздерживаться от выхода из отеля и передвижения по туристическим объектам;
Избегайте всех мест скопления людей;
Избегайте мест концентрации большого количества представителей правоохранительных органов.
Посольство Израиля в Грузии временно приостановило свою деятельность и предоставление консульских услуг.

Ситуация в Израиле

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН.
Трамп на фоне ударов Израиля по Ирану собрал совещание своего кабинета. США утверждают, что не участвовали в операции и не оказывали помощь Израилю.
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