https://sputnik-georgia.ru/20250613/situatsiya-v-izraile-posolstvo-gruzii-predupredilo-grazhdan-o-merakh-bezopasnosti-293746723.html

Ситуация в Израиле: посольство Грузии предупредило граждан о мерах безопасности

Ситуация в Израиле: посольство Грузии предупредило граждан о мерах безопасности

Sputnik Грузия

Эскалация ситуации между Израилем и Ираном повышает риски для иностранных граждан в Израиле 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T13:26+0400

2025-06-13T13:26+0400

2025-06-13T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле опубликовало инструкции для граждан Грузии из-за объявленного чрезвычайного положения в стране. Израильские ВВС совершили несколько атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. Перед началом операции "Восходящий лев" власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение и закрыли воздушное пространство. Ввиду закрытия воздушного пространства были отменены 19 рейсов между Израилем и Грузией, запланированных на ближайшее время.Между тем посольство Грузии в Тель-Авиве напомнило гражданам о необходимых шагах и призвало в случае необходимости связываться с посольством по горячей линии: +972 526 91909 Sputnik Грузия публикует полный текст инструкции по мерам безопасности для граждан Грузии в Израиле.После включения сигнала "Красной тревоги" необходимо следовать инструкциям местных властей: Посольство Израиля в Грузии временно приостановило свою деятельность и предоставление консульских услуг.Ситуация в Израиле В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН. Трамп на фоне ударов Израиля по Ирану собрал совещание своего кабинета. США утверждают, что не участвовали в операции и не оказывали помощь Израилю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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