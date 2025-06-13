https://sputnik-georgia.ru/20250613/tysyachi-skidok-v-stranakh-evropy--pered-gruzinskoy-molodezhyu-otkryvayutsya-novye-vozmozhnosti-293744653.html

Тысячи скидок в странах Европы – перед грузинской молодежью открываются новые возможности

Тысячи скидок в странах Европы – перед грузинской молодежью открываются новые возможности

Sputnik Грузия

Европейская молодежная карта будет доступна в Грузии с осени этого года 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T12:57+0400

2025-06-13T12:57+0400

2025-06-13T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Граждане Грузии в возрасте от 18 до 30 лет смогут воспользоваться Европейской молодежной картой (European Youth Card) с осени 2025 года, что предполагает различные скидки и предложения в 40 странах, рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Карта предлагает своим пользователям более 25 тысяч скидок. Цель программы – расширить доступ молодежи к услугам мобильности, размещения, образования, спорта, культуры и развлечений. "Вскоре для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет в Грузии станет доступна Европейская молодежная карта – так называемая "карта возможностей", которая активно используется по всей Европе и объединяет до 9 миллионов молодых людей", – заявил Каладзе. Для того, чтобы сделать программу доступной не только в Тбилиси, но и по всей стране, между мэрией столицы и "Банком Грузии" был подписан меморандум о взаимопонимании. По словам мэра, Европейская молодежная карта станет первой "картой возможностей" в Грузии, предоставляющей ощутимые преимущества не только студентам, но и любому молодому человеку в возрасте до 30 лет для разнообразия своего образа жизни и получения интересных впечатлений. Эксклюзивным лицензиатом программы в Грузии выступает мэрия Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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