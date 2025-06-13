https://sputnik-georgia.ru/20250613/v-gruzii-mozhet-poyavitsya-vtoraya-vetryanaya-stantsiya-293745214.html

В Грузии может появиться вторая ветряная станция

В Грузии может появиться вторая ветряная станция

Sputnik Грузия

Новая ветряная станция станет шагом к развитию возобновляемой энергетики в Грузии 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T15:58+0400

2025-06-13T15:58+0400

2025-06-13T15:58+0400

грузия

новости

экономика

ветряная электростанция

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Вторую по счету ветряную электростанцию ​​в Грузии планируется построить недалеко от села Летети, Карельского муниципалитета (регион Шида Картли), сообщила медиаплатформа Business Media Group. В Грузии с 2016 года функционирует единственная ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия). Ее мощность – 20 МВт.Новую ветряную станцию в Карели мощностью 30 МВт построит компания Kareli Wind. Годовая выработка ветроэлектростанции составит 105 миллионов киловатт-часов. Согласно представленному отчету по объему работ, электростанция будет состоять из пяти ветряных турбин мощностью 7,5 МВт каждая. Ветроэлектростанция будет оснащена ветрогенераторами модели Goldwind (GW182). Ветрогенератор начинает движение, когда скорость ветра превышает 2,5 метра в секунду, и останавливается в целях безопасности, когда скорость ветра превышает 24 метра в секунду. Соответственно, ветрогенератор работает на скоростях от 2,5 до 24 метров в секунду. Развитие энергетики Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким, как солнечная и ветровая энергия. По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ветряная электростанция