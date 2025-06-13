https://sputnik-georgia.ru/20250613/v-gruzii-po-novomu-budut-izbirat-genprokurora-293748923.html

В Грузии по-новому будут избирать Генпрокурора

В Грузии по-новому будут избирать Генпрокурора

Sputnik Грузия

Кандидата будут избирать не тайным, как это было прежде, а открытым голосованием членов Прокурорского совета большинством голосов 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T17:38+0400

2025-06-13T17:38+0400

2025-06-13T17:38+0400

новости

политика

ираклий шотадзе

отар парцхаладзе

прокурорский совет

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Вступили в силу поправки в закон "О прокуратуре", согласно которым в Грузии меняются правила избрания Генерального прокурора страны. Место Генерального прокурора на данный момент вакантно, так как возглавлявший Генпрокуратуру Георгий Габиташвили покинул свою должность и стал главой Национальной службу государственного аудита. Кандидата будут избирать не тайным, как это было прежде, а открытым голосованием членов Прокурорского совета большинством голосов. Ранее для утверждения требовалось согласие 2/3 членов Прокурорского совета. После выбора кандидата Прокурорский совет представит его парламенту с соответствующим обоснованием. Если он не получит необходимого количества голосов членов парламента, Совет выберет другие кандидатуры. Габиташвили был седьмым прокурором, получивший должность при правлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Дольше всего эту должность занимал его предшественник Ираклий Шотадзе – с ноября 2015 по май 2018 года и затем с февраля 2020 по май 2024. Меньше всего на посту продержался Отар Парцхаладзе – с 7 ноября по 30 декабря 2013 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, политика, ираклий шотадзе, отар парцхаладзе, прокурорский совет, генеральная прокуратура грузии