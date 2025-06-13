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В Грузии по-новому будут избирать Генпрокурора
В Грузии по-новому будут избирать Генпрокурора
Sputnik Грузия
Кандидата будут избирать не тайным, как это было прежде, а открытым голосованием членов Прокурорского совета большинством голосов 13.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-13T17:38+0400
2025-06-13T17:38+0400
2025-06-13T17:38+0400
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генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Вступили в силу поправки в закон "О прокуратуре", согласно которым в Грузии меняются правила избрания Генерального прокурора страны. Место Генерального прокурора на данный момент вакантно, так как возглавлявший Генпрокуратуру Георгий Габиташвили покинул свою должность и стал главой Национальной службу государственного аудита. Кандидата будут избирать не тайным, как это было прежде, а открытым голосованием членов Прокурорского совета большинством голосов. Ранее для утверждения требовалось согласие 2/3 членов Прокурорского совета. После выбора кандидата Прокурорский совет представит его парламенту с соответствующим обоснованием. Если он не получит необходимого количества голосов членов парламента, Совет выберет другие кандидатуры. Габиташвили был седьмым прокурором, получивший должность при правлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Дольше всего эту должность занимал его предшественник Ираклий Шотадзе – с ноября 2015 по май 2018 года и затем с февраля 2020 по май 2024. Меньше всего на посту продержался Отар Парцхаладзе – с 7 ноября по 30 декабря 2013 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, ираклий шотадзе, отар парцхаладзе, прокурорский совет, генеральная прокуратура грузии
новости, политика, ираклий шотадзе, отар парцхаладзе, прокурорский совет, генеральная прокуратура грузии
В Грузии по-новому будут избирать Генпрокурора
Кандидата будут избирать не тайным, как это было прежде, а открытым голосованием членов Прокурорского совета большинством голосов
ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Вступили в силу поправки в закон "О прокуратуре", согласно которым в Грузии меняются правила избрания Генерального прокурора страны.
Место Генерального прокурора на данный момент вакантно, так как возглавлявший Генпрокуратуру Георгий Габиташвили покинул свою должность и стал главой Национальной службу государственного аудита.
Согласно вступившим в силу новшествам, процесс избрания нового кандидата в Генпрокуроры для представления парламенту Прокурорский совет должен начать незамедлительно и завершить его в течении недели.
Кандидата будут избирать не тайным, как это было прежде, а открытым голосованием членов Прокурорского совета большинством голосов. Ранее для утверждения требовалось согласие 2/3 членов Прокурорского совета.
После выбора кандидата Прокурорский совет представит его парламенту с соответствующим обоснованием. Если он не получит необходимого количества голосов членов парламента, Совет выберет другие кандидатуры.
Габиташвили был седьмым прокурором, получивший должность при правлении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Дольше всего эту должность занимал его предшественник Ираклий Шотадзе – с ноября 2015 по май 2018 года и затем с февраля 2020 по май 2024. Меньше всего на посту продержался Отар Парцхаладзе – с 7 ноября по 30 декабря 2013 года.