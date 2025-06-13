https://sputnik-georgia.ru/20250613/vkhod-v-detskie-sady-tbilisi-budet-vozmozhen-tolko-po-elektronnym-kartam-dostupa--meriya-293744445.html

Вход в детские сады Тбилиси будет возможен только по электронным картам доступа – мэрия

Вход в детские сады Тбилиси будет возможен только по электронным картам доступа – мэрия

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси начала цифровизацию посещаемости в столичных детских садах 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T20:04+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Агентство по управлению детскими садами Тбилиси внедрит во всех государственных дошкольных учреждениях цифровую систему доступа детей и воспитателей, что обеспечит 100-процентную точность учета посещаемости, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. В настоящее время в тбилисских детских садах действует стандартная ручная система регистрации с использованием печатных журналов, а каждого ребенка регистрирует сотрудник. "В результате реализации проекта, в каждом детском саду будет внедрена электронная система пропуска по картам, которая включает в себя считывающие карты видеокамеры и сами карты. Эти карты будут выдаваться как сотрудникам, так и родителям детей", – сказал Каладзе. Кроме того, по словам мэра, для большего удобства вместе с картами можно будет фиксировать вход и выход ребенка из детского сада родителем или уполномоченным лицом с помощью QR-кодов и мобильных телефонов. "Система позволит специалистам по мониторингу агентства проверять посещаемость детей и явку сотрудников в каждом детском саду в определенный период времени с помощью цифровых устройств", – сказал Каладзе. По словам мэра Тбилиси, реализация проекта уже началась, на данном этапе параллельно с созданием электронной программы ведутся технические работы, которые будут завершены через несколько месяцев. По данным на начало 2025 года, в Тбилиси функционирует 190 государственных детских садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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