https://sputnik-georgia.ru/20250613/za-neuplatu-pensionnykh-vznosov-budut-shtrafovat--pensionnyy-fond-gruzii-293752480.html

За неуплату пенсионных взносов будут штрафовать – Пенсионный фонд Грузии

За неуплату пенсионных взносов будут штрафовать – Пенсионный фонд Грузии

Sputnik Грузия

В случае нарушения обязанности по уплате пенсионных взносов работодатель будет подвергнут штрафу и взысканию 13.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-13T22:44+0400

2025-06-13T22:44+0400

2025-06-13T23:19+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июн — Sputnik. Работодатели Грузии обязаны уплатить пенсионные взносы, возникшие с 1 мая 2025 года, не позднее 24:00 часов в день истечения срока подачи налоговой декларации, иначе они понесут штрафные санкции, говорится в заявлении Пенсионного фонда Грузии. Пенсионное агентство с мая 2025 года носит название Пенсионный фонд и управляется единым органом – советом правления, вместо инвестиционного и наблюдательного совета. Совет правления осуществляет единое управление накопительной пенсионной системой и выполняет как инвестиционные, так и административно-оперативные и иные функции. Как пояснили в Фонде, в случае нарушения обязанности по уплате пенсионных взносов (неуплаты или нарушения срока уплаты) работодатель будет подвергнут штрафу и взысканию, предусмотренным Кодексом Грузии об административных правонарушениях. Поэтому, во избежание штрафных санкций, Пенсионный фонд просит работодателей обратить особое внимание на своевременность, точность и наличие соответствующей суммы на счету не позднее 24:00 в день окончания срока подачи декларации. При зачислении необходимой суммы третьим лицом, проверьте, отражена ли переведенная сумма в сумме остатка. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. По состоянию на 31 мая 2025 года, участниками накопительной пенсионной системы являются более 1,6 миллиона человек. Из них выплаты получили 19,6 тысячи человек на сумму 83,8 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, экономика, пенсионер, пенсионная реформа, пенсия, накопительная пенсия