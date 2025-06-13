https://sputnik-georgia.ru/20250613/zakrytie-mezhdunarodnogo-festivalya-evraziya-kinofest-v-sochi--translyatsiya-293749060.html

Закрытие Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция

Закрытие Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция

Sputnik Грузия

Смотрите прямую трансляцию закрытия Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи 13.06.2025, Sputnik Грузия

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В Сочи завершился II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест", который стартовал 6 июня. На нем были представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран.В рамках фестиваля прошли кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города – в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов для гостей было доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.

сочи

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