https://sputnik-georgia.ru/20250613/zakrytie-mezhdunarodnogo-festivalya-evraziya-kinofest-v-sochi--translyatsiya-293749060.html
Закрытие Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция
Закрытие Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция
Sputnik Грузия
Смотрите прямую трансляцию закрытия Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи 13.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-13T20:00+0400
2025-06-13T20:00+0400
2025-06-13T20:34+0400
мультимедиа
видео
россия
сочи
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0d/293750909_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_43cf2997c03e07e08d9f1cbddca871ac.jpg
В Сочи завершился II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест", который стартовал 6 июня. На нем были представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран.В рамках фестиваля прошли кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города – в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов для гостей было доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.
сочи
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0d/293750909_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_d715f0444deaec164ccbd28a1a53b71b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, сочи, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, сочи, в мире, видео
Закрытие Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи – трансляция
20:00 13.06.2025 (обновлено: 20:34 13.06.2025)
Смотрите прямую трансляцию закрытия Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи
В Сочи завершился II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест", который стартовал 6 июня. На нем были представлены документальные и художественные фильмы из 25 стран.
В рамках фестиваля прошли кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров на двух площадках города – в обновленном Летнем театре в парке имени Фрунзе и кинозалах отеля "Жемчужина". Посещение показов для гостей было доступно бесплатно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.