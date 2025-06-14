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Что мы едим? Грузия уничтожила 108 тонн некачественного мяса из Германии

Что мы едим? Грузия уничтожила 108 тонн некачественного мяса из Германии

Sputnik Грузия

Был нарушен температурный контроль, что привело к размораживанию мясных продуктов 14.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-14T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Партия замороженного куриного мяса, поступившего в порт Поти из Германии, была уничтожена из-за несоответствия стандартам, сообщает Служба доходов Грузии. По данным ведомства, таможенники проверили четыре грузовых автомобиля, в которых было 108 тысяч килограммов замороженного куриного мяса, и выявили несоответствие стандартам. В автотранспорте был нарушен строгий температурный контроль, что привело к размораживанию мясных продуктов. Поскольку товар представлял высокий риск для здоровья, в соответствии с законодательством Грузии, вся партия импортированного замороженного куриного мяса была уничтожена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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