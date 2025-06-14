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Донорство крови в Грузии: правила, условия и закон – видео
Донорство крови в Грузии: правила, условия и закон – видео
Sputnik Грузия
Сдача крови – это дело не только важное, но и полезное для самого донора. Помимо того, что эта процедура помогает другим людям, она положительно влияет и на... 14.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-14T15:07+0400
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Сдавая кровь, в Грузии даже можно заработать небольшую сумму – до 50 лари за один раз. В стране действует недавно принятый парламентом закон "О донорстве крови и ее компонентов". Существует ряд центров, где принимают кровь от доноров, в Тбилиси их около десятка. Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 65 лет, здоровый и не имеющий опасных хронических болезней.Со дня вакцинации должно пройти шесть месяцев, с момента хирургической операции или стоматологического лечения – полгода, после нанесения тату или пирсинга– год, после незащищенного полового акта – тоже год.Сдача крови запрещена тем, кто проходит лечение антибиотиками, а также тем, кто употребляет наркотические вещества.Кровь можно сдавать каждые два месяца, плазму – раз в две недели, за один сеанс можно сдать не более 450 мл крови.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, донорство, всемирный день донора крови, медицина, здоровье, здоровье, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, донорство, всемирный день донора крови, медицина, здоровье, здоровье, видео

Донорство крови в Грузии: правила, условия и закон – видео

15:07 14.06.2025 (обновлено: 16:50 14.06.2025)
© video: Sputnik
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Сдача крови – это дело не только важное, но и полезное для самого донора. Помимо того, что эта процедура помогает другим людям, она положительно влияет и на здоровый организм, обновляя кровь.
Сдавая кровь, в Грузии даже можно заработать небольшую сумму – до 50 лари за один раз. В стране действует недавно принятый парламентом закон "О донорстве крови и ее компонентов".

Существует ряд центров, где принимают кровь от доноров, в Тбилиси их около десятка. Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 65 лет, здоровый и не имеющий опасных хронических болезней.

Со дня вакцинации должно пройти шесть месяцев, с момента хирургической операции или стоматологического лечения – полгода, после нанесения тату или пирсинга– год, после незащищенного полового акта – тоже год.

Сдача крови запрещена тем, кто проходит лечение антибиотиками, а также тем, кто употребляет наркотические вещества.

Кровь можно сдавать каждые два месяца, плазму – раз в две недели, за один сеанс можно сдать не более 450 мл крови.
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