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МИД Грузии сделал первый комментарий по ситуации на Ближнем Востоке
МИД Грузии сделал первый комментарий по ситуации на Ближнем Востоке
Sputnik Грузия
В грузинском ведомстве подчеркнули важность дипломатических усилий для деэскалации ситуации и обеспечения стабильности 14.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-14T09:48+0400
2025-06-14T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и подчеркнуло важность дипломатии для решения конфликта. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС 13 июня совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Взаимные удары продолжались всю ночь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ближний восток, израиль, иран, али хаменеи
МИД Грузии сделал первый комментарий по ситуации на Ближнем Востоке
09:48 14.06.2025 (обновлено: 10:01 14.06.2025)
В грузинском ведомстве подчеркнули важность дипломатических усилий для деэскалации ситуации и обеспечения стабильности
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и подчеркнуло важность дипломатии для решения конфликта.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
"Мы глубоко обеспокоены ростом напряженности на Ближнем Востоке, что создает угрозу региональной безопасности. Подчеркиваем важность дипломатических усилий для деэскалации ситуации и обеспечения стабильности", – говорится в заявлении МИД Грузии.
Израильские ВВС 13 июня совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Исламская Республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Взаимные удары продолжались всю ночь.