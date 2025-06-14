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Омбудсмен в День защиты прав лиц с ОВЗ напомнил об их положении в Грузии

Омбудсмен в День защиты прав лиц с ОВЗ напомнил об их положении в Грузии

Sputnik Грузия

В Грузии 14 июня отмечают День защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья 14.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-14T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Лица с ограниченными возможностями здоровья в Грузии по-прежнему сталкиваются с рядом проблем, говорится в заявлении Народного защитника Грузии в связи с Днем защиты прав людей с ОВЗ. В Грузии 14 июня отмечают День защиты прав людей с ограниченными возможностями. Главная цель дня – помочь этим людям преодолеть социальную изоляцию, разрушить существующие в обществе негативные стереотипы и проявить их реальные возможности. Этот день принят парламентом Грузии в 2000 году. Кроме того, омбудсмен видит проблему и в реализации прав людей с ограниченными возможностями на участие в общественной и политической жизни. "Следует подчеркнуть нехватку услуг, способствующих независимой жизни и индивидуализированной поддержке людей с ограниченными возможностями", – говорится в его заявлении. Также, по мнению омбудсмена, в стране по-прежнему остро стоят проблемы с реализацией права на психическое здоровье. Условия в большинстве психиатрических учреждений не обеспечивают защиту прав пациентов и терапевтический подход. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, оон, лица с овз, люди с овз, международный день лиц с овз