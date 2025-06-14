https://sputnik-georgia.ru/20250614/politsiya-raskryla-strashnoe-ubiystvo-v-adzharii---zaderzhany-dvoe-293756452.html

Полиция раскрыла страшное убийство в Аджарии – задержаны двое

Полиция раскрыла страшное убийство в Аджарии – задержаны двое

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы 14.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-14T16:17+0400

2025-06-14T16:17+0400

2025-06-14T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. В прошлом судимые два гражданина Грузии были задержаны по делу об убийстве в горной Аджарии, сообщает пресс-служба МВД. По данным ведомства, один из арестованных 4 июня 2025 года из-за ссоры в прошлом сначала застрелил своего знакомого в его автомобиле, а после столкнул автомобиль в реку. Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Второй задержанный знал о совершенном убийстве, но не сообщил полиции. Теперь его обвиняют в несообщении о тяжком преступлении. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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