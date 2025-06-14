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Полиция раскрыла страшное убийство в Аджарии – задержаны двое
Полиция раскрыла страшное убийство в Аджарии – задержаны двое
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы 14.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-14T16:17+0400
2025-06-14T16:17+0400
2025-06-14T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. В прошлом судимые два гражданина Грузии были задержаны по делу об убийстве в горной Аджарии, сообщает пресс-служба МВД. По данным ведомства, один из арестованных 4 июня 2025 года из-за ссоры в прошлом сначала застрелил своего знакомого в его автомобиле, а после столкнул автомобиль в реку. Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Второй задержанный знал о совершенном убийстве, но не сообщил полиции. Теперь его обвиняют в несообщении о тяжком преступлении. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, аджария, убийство
происшествия, грузия, новости, аджария, убийство
Полиция раскрыла страшное убийство в Аджарии – задержаны двое
16:17 14.06.2025 (обновлено: 16:44 14.06.2025)
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. В прошлом судимые два гражданина Грузии были задержаны по делу об убийстве в горной Аджарии, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, один из арестованных 4 июня 2025 года из-за ссоры в прошлом сначала застрелил своего знакомого в его автомобиле, а после столкнул автомобиль в реку.
Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.
Второй задержанный знал о совершенном убийстве, но не сообщил полиции. Теперь его обвиняют в несообщении о тяжком преступлении.
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины.