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Путин провел телефонный разговор с Трампом
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Sputnik Грузия
Как сообщил Ушаков журналистам, лидеры стран провели телефонный разговор, который длился 50 минут 14.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-14T22:20+0400
2025-06-14T22:20+0400
2025-06-14T22:20+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в субботу провел очередной телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, заявил СМИ помощник президента РФ Юрий Ушаков.В ходе телефонного разговора, который длился 50 минут, стороны обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, в разговоре с Трампом Путин осудил операцию Израиля против Ирана, сказал Ушаков.Дональд Трамп, в свою очередь, тоже оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную, "признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана", отметил Ушаков.По его словам, Путин в беседе с президентом США напомнил, что Россия предлагала конкретные шаги по переговорам по иранской ядерной программе.Также Ушаков обратил внимание, что в разговоре президенты затронули и тему урегулирования украинского кризиса, потому что Россия готова к продолжению разговора, в США это приняли к сведению.Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с днем рождения. Трампу 15 июня исполнилось 79 лет.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы, резюмировал помощник президента РФ Юрий Ушаков."Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют… и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были", - сказал Ушаков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, сша, иран, израиль, дональд трамп, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, политика, сша, иран, израиль, дональд трамп, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Как сообщил Ушаков журналистам, лидеры стран провели телефонный разговор, который длился 50 минут
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в субботу провел очередной телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, заявил СМИ помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В ходе телефонного разговора, который длился 50 минут, стороны обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, в разговоре с Трампом Путин осудил операцию Израиля против Ирана, сказал Ушаков.
"Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в ближневосточном регионе", - сказал Ушаков журналистам.
Дональд Трамп, в свою очередь, тоже оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную, "признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана", отметил Ушаков.
По его словам, Путин в беседе с президентом США напомнил, что Россия предлагала конкретные шаги по переговорам по иранской ядерной программе.
"Президент России напомнил, что с нашей стороны до нынешнего обострения предлагались конкретные шаги, которые были направлены на нахождение взаимоприемлемых договоренностей в ходе проводившихся между представителями США и Ирана переговоров по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков.
Также Ушаков обратил внимание, что в разговоре президенты затронули и тему урегулирования украинского кризиса, потому что Россия готова к продолжению разговора, в США это приняли к сведению.
Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с днем рождения. Трампу 15 июня исполнилось 79 лет.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы, резюмировал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют… и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были", - сказал Ушаков.