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Путин провел телефонный разговор с Трампом

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Sputnik Грузия

Как сообщил Ушаков журналистам, лидеры стран провели телефонный разговор, который длился 50 минут 14.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-14T22:20+0400

2025-06-14T22:20+0400

2025-06-14T22:20+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин в субботу провел очередной телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, заявил СМИ помощник президента РФ Юрий Ушаков.В ходе телефонного разговора, который длился 50 минут, стороны обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, в разговоре с Трампом Путин осудил операцию Израиля против Ирана, сказал Ушаков.Дональд Трамп, в свою очередь, тоже оценил ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную, "признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана", отметил Ушаков.По его словам, Путин в беседе с президентом США напомнил, что Россия предлагала конкретные шаги по переговорам по иранской ядерной программе.Также Ушаков обратил внимание, что в разговоре президенты затронули и тему урегулирования украинского кризиса, потому что Россия готова к продолжению разговора, в США это приняли к сведению.Кроме того, президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с днем рождения. Трампу 15 июня исполнилось 79 лет.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют решать актуальные вопросы, резюмировал помощник президента РФ Юрий Ушаков."Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют… и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двухсторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были", - сказал Ушаков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, сша, иран, израиль, дональд трамп, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины