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https://sputnik-georgia.ru/20250614/skolko-elektroenergii-vyrabotala-edinstvennaya-vetryanaya-stantsiya-v-gruzii-293753897.html
Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии
Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии
Sputnik Грузия
Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года 14.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-14T13:13+0400
2025-06-14T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 25,54 млн киловатт-часов электроэнергии в январе-апреле 2025 года, что на 6,9% меньше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность – 20 МВт. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,5% в январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 4,9 миллиарда киловатт-часов. За четыре месяца было выработано 3,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 9,8% меньше, чем в январе-апреле 2024 года. Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением и для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. В прошлом году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, восточная грузия, гори, энергетика грузии, ветряная электростанция
экономика, грузия, новости, восточная грузия, гори, энергетика грузии, ветряная электростанция

Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

13:13 14.06.2025
© photo: Sputnik / StringerВетряная электростанция
Ветряная электростанция - Sputnik Грузия, 1920, 14.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 25,54 млн киловатт-часов электроэнергии в январе-апреле 2025 года, что на 6,9% меньше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).
Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность – 20 МВт.
Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,5% в январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 4,9 миллиарда киловатт-часов. За четыре месяца было выработано 3,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 9,8% меньше, чем в январе-апреле 2024 года.

Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 2,9 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 965,63 миллиарда киловатт-часов.

Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением и для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом.
В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.
В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов.
Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.
CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким, как солнечная и ветровая энергия.
По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом.
В прошлом году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов.
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