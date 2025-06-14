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Смертельное ДТП на курорте Грузии – погибли три человека
Смертельное ДТП на курорте Грузии – погибли три человека
Sputnik Грузия
Точные причины аварии и виновник будут установлены после экспертизы 14.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-14T19:46+0400
2025-06-14T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Три человека погибли и двое получили повреждения в результате крупного ДТП на центральной дороге черноморского курорта Гонио, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них врезался в грузовик. По факту возбуждено уголовное дело. Точные причины аварии и виновник будут установлены после экспертизы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дтп, грузия, гонио, новости, происшествия
дтп, грузия, гонио, новости, происшествия
Смертельное ДТП на курорте Грузии – погибли три человека
19:46 14.06.2025 (обновлено: 19:48 14.06.2025)
Точные причины аварии и виновник будут установлены после экспертизы
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Три человека погибли и двое получили повреждения в результате крупного ДТП на центральной дороге черноморского курорта Гонио, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них врезался в грузовик.
По факту возбуждено уголовное дело. Точные причины аварии и виновник будут установлены после экспертизы.