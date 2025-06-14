https://sputnik-georgia.ru/20250614/smertelnoe-dtp-na-kurorte-gruzii--pogibli-tri-cheloveka-293759180.html

Смертельное ДТП на курорте Грузии – погибли три человека

Смертельное ДТП на курорте Грузии – погибли три человека

Sputnik Грузия

Точные причины аварии и виновник будут установлены после экспертизы 14.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-14T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Три человека погибли и двое получили повреждения в результате крупного ДТП на центральной дороге черноморского курорта Гонио, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них врезался в грузовик. По факту возбуждено уголовное дело. Точные причины аварии и виновник будут установлены после экспертизы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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