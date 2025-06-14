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В Грузии ограничат разведение кошек и собак

В Грузии ограничат разведение кошек и собак

Sputnik Грузия

Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари 14.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-14T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Разведение домашних кошек и собак будет строго контролироваться в Грузии с 1 июля 2026 года, соответствующую норму законодательства парламент принял в первом чтении.Согласно новой норме, в Грузии будет официально запрещено разводить метисов, незарегистрированных в единой базе животных и собак потенциально высокого риска. Собакой потенциально высокого риска считается собака, которая, исходя из своих физических характеристик и/или несоответствующей дрессировки и поведения, может создать повышенную опасность для других животных или человека. Разведение породистых собак и кошек потребует наличия специального разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и справки о допуске на разведение от клуба. При этом владелец животного будет обязан регистрировать помет. Нарушение правил разведения будет караться штрафом в размере 3 тысячи лари. Также, согласно поправкам, правительство будет иметь право объявлять мораторий на разведение, импорт и ввоз собак в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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