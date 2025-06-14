https://sputnik-georgia.ru/20250614/v-internete-vas-vidno--chislo-oshtrafovannykh-za-posty-v-sotssetyakh-v-gruzii-rastet-293755516.html

В интернете вас видно – число оштрафованных за посты в соцсетях в Грузии растет

В интернете вас видно – число оштрафованных за посты в соцсетях в Грузии растет

Sputnik Грузия

Размер штрафа за оскорбление депутатов составляет до четырех тысячи лари 14.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-14T15:16+0400

2025-06-14T15:16+0400

2025-06-14T15:16+0400

еспч

грузинская мечта - демократическая грузия

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Семь человек были оштрафованы на основании жалоб депутатов парламента Грузии за посты в социальных сетях, власти объясняют факт борьбой с языком ненависти в грузинском обществе. МВД на этой неделе начало административное преследование активистов, журналистов и политиков за посты в соцсетях после ужесточения закона в марте этого года. Инициатором и заявителем была правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Размер штрафов на данный момент для активистов за оскорбление депутатов Мамуки Мдинарадзе, Шалвы Папуашвили, Мариам Лашхи и Лаши Талахадзе составил 3 тысячи и 4 тысячи лари. Генеральный секретарь партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что с оскорблениями пора заканчивать. "У нас могут быть разные политические взгляды, разные мнения по различным вопросам. Но это не значит, что мы должны оскорблять друг друга, применять физическое насилие и т.д. Мы должны уметь выслушивать чужие мнения и уважать друг друга, несмотря на разные точки зрения", – заявил Каладзе. Между тем авторитетная НПО "Ассоциация молодых юристов" назвала судебное преследование за посты в социальных сетях попыткой цензуры и "неоправданным ограничением свободы слова". НПО подчеркивает, что ЕСПЧ не считает политиков или даже публичные институты субъектами, которые должны находиться под усиленной защитой от оскорблений или насмешек. "Посты, опубликованные в социальных сетях, если они не содержат угроз с реальным риском и направлены против политиков, которые имеют высокую обязанность терпимости, защищены свободой выражения. Любое судебное толкование, противоречащее этому стандарту, будет прецедентом массовой цензуры", – отмечено в заявлении. Между тем, несмотря на негодование НПО, Тбилисскому городскому суду в ближайшее время предстоит рассмотреть еще более десяти дел, касающихся постов в социальных сетях, и вынести по ним решения. Регуляции в Грузии Согласно Уголовному кодексу Грузии, угроза насилия в отношении государственного или политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего, лица, приравненного к государственному служащему, и/или члена его семьи во время исполнения своих служебных обязанностей, или в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, или связанных с их деятельностью, карается штрафом либо лишением свободы на срок до 12 лет. В то же время, по норме Кодекса административных нарушений, мат, словесные оскорбления, оскорбительное отношение или другие оскорбительные действия в адрес лица, занимающего государственно-политическую должность, политическую должность, государственную должность, в то время, когда оно исполняет свои должностные обязанности, а также те же действия, связанные с исполнением должностных обязанностей или деятельностью лиц, караются штрафом в размере от 1,5 до 4 тысяч лари либо арестом на срок до 45 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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еспч, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, мамука мдинарадзе, шалва папуашвили, тбилиси, грузия, новости, политика