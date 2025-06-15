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Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив 16 и 17 июня

Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив 16 и 17 июня

Sputnik Грузия

Пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти рейсы, предлагается возможность обменять билеты или вернуть деньги 15.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Авиакомпания Georgian Airways отменила рейсы между Тбилиси и Тель-Авивом, запланированные на 16 и 17 июня, говорится в заявлении перевозчика. "Сообщаем, что запланированные на 16 и 17 июня рейсы по направлению Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси отменены по соображениям безопасности", – отмечено в заявлении. По данным авиакомпании, пассажирам, которые уже приобрели билеты на эти рейсы, предлагается возможность обменять билеты или вернуть деньги. Ранее управляющая международными аэропортами Тбилиси и Батуми компания TAV Georgia сообщила, что аэропорты Грузии отменили 19 субботних рейсов из-за напряженности на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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