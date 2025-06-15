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Грузия драматично уступила Франции в матче группового этапа молодежного ЧЕ по футболу
Грузия драматично уступила Франции в матче группового этапа молодежного ЧЕ по футболу
Sputnik Грузия
В этом матче отчетливо проявились те проблемы, которые у нас были еще до начала чемпионата Европы, заявил тренер команды 15.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу проиграла команде Франции во втором матче группового этапа чемпионата Европы U-21, пропустив гол в добавленные к основному времени минуты - 2:3. Соперник активно начала игру, завладел инициативой и на 35-й минуте открыл счет — пенальти точно реализовал Матис Тель. На 85-й минуте после передачи Абуашвили защитник Саба Сазонов точным ударом головой вывел грузинскую молодежку вперед. Тем не менее, французам удалось переломить ход матча — на 90-й минуте они сравняли счет. На 12-й компенсированной минуте забили и третий - 3:2. По словам наставника, его игроки проявили бойцовские качества, но была видна и нехватка игровой практики. Как отметил наставник, Грузия играла против сборной, футболисты которой выступают в топ-чемпионатах и играют в другом темпе, в более интенсивный футбол. В первом туре Грузия обыграла Польшу со счетом - 1:0. После двух туров у сборной Грузии 3 очка и она занимает третье место. Первую строчку занимает Португалия - 4 очка, далее идет Франция - 4 очка. В заключительном туре Евро-2025 молодежная сборная Грузии до 21 года встретится со сборной Португалии. Матч состоится 17 июня и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, франция, португалия, футбол, сборная грузии по футболу
Грузия драматично уступила Франции в матче группового этапа молодежного ЧЕ по футболу
11:12 15.06.2025 (обновлено: 11:27 15.06.2025)
В этом матче отчетливо проявились те проблемы, которые у нас были еще до начала чемпионата Европы, заявил тренер команды
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу проиграла команде Франции во втором матче группового этапа чемпионата Европы U-21, пропустив гол в добавленные к основному времени минуты - 2:3.
Соперник активно начала игру, завладел инициативой и на 35-й минуте открыл счет — пенальти точно реализовал Матис Тель.
Картина игры во втором тайме не изменилась, и главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе прибег к заменам — вышедший на поле Георгий Абуашвили сначала создал опасный момент, а на 76-й минуте точным ударом завершил контратаку сборной Грузии, сравняв счет.
На 85-й минуте после передачи Абуашвили защитник Саба Сазонов точным ударом головой вывел грузинскую молодежку вперед.
Тем не менее, французам удалось переломить ход матча — на 90-й минуте они сравняли счет. На 12-й компенсированной минуте забили и третий - 3:2.
"Это была драматичная игра, особенно в последние минуты. Я горжусь своими футболистами. В этом матче отчетливо проявились те проблемы, которые у нас были еще до начала чемпионата Европы", - сказал после матча тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе.
По словам наставника, его игроки проявили бойцовские качества, но была видна и нехватка игровой практики.
Как отметил наставник, Грузия играла против сборной, футболисты которой выступают в топ-чемпионатах и играют в другом темпе, в более интенсивный футбол.
"В этом плане у них больше опыта, чем у нас. Но именно такие матчи — залог нашего прогресса. На чемпионате Европы мы проиграли первый матч. Это был первый случай, когда мы пропустили решающий гол в концовке. Мы должны подойти к игре против Португалии в полной боевой готовности и сделать всё возможное для победы", - подчеркнул Сванадзе.
В первом туре Грузия обыграла Польшу со счетом - 1:0. После двух туров у сборной Грузии 3 очка и она занимает третье место. Первую строчку занимает Португалия - 4 очка, далее идет Франция - 4 очка.
В заключительном туре Евро-2025 молодежная сборная Грузии до 21 года встретится со сборной Португалии. Матч состоится 17 июня и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.