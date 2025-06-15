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Грузия драматично уступила Франции в матче группового этапа молодежного ЧЕ по футболу

Грузия драматично уступила Франции в матче группового этапа молодежного ЧЕ по футболу

Sputnik Грузия

В этом матче отчетливо проявились те проблемы, которые у нас были еще до начала чемпионата Европы, заявил тренер команды 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T11:12+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Молодежная сборная Грузии по футболу проиграла команде Франции во втором матче группового этапа чемпионата Европы U-21, пропустив гол в добавленные к основному времени минуты - 2:3. Соперник активно начала игру, завладел инициативой и на 35-й минуте открыл счет — пенальти точно реализовал Матис Тель. На 85-й минуте после передачи Абуашвили защитник Саба Сазонов точным ударом головой вывел грузинскую молодежку вперед. Тем не менее, французам удалось переломить ход матча — на 90-й минуте они сравняли счет. На 12-й компенсированной минуте забили и третий - 3:2. По словам наставника, его игроки проявили бойцовские качества, но была видна и нехватка игровой практики. Как отметил наставник, Грузия играла против сборной, футболисты которой выступают в топ-чемпионатах и играют в другом темпе, в более интенсивный футбол. В первом туре Грузия обыграла Польшу со счетом - 1:0. После двух туров у сборной Грузии 3 очка и она занимает третье место. Первую строчку занимает Португалия - 4 очка, далее идет Франция - 4 очка. В заключительном туре Евро-2025 молодежная сборная Грузии до 21 года встретится со сборной Португалии. Матч состоится 17 июня и начнется в 20:00 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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