https://sputnik-georgia.ru/20250615/iran-nazval-usloviya-prekrascheniya-udarov-po-izrailyu-293767711.html

Иран назвал условия прекращения ударов по Израилю

Иран назвал условия прекращения ударов по Израилю

Sputnik Грузия

Среди прочего Тегеран хочет, чтобы США четко обозначили свою позицию по происходящему и "искренне осудили атаку на ядерную инфраструктуру" 15.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-15T15:53+0400

2025-06-15T15:53+0400

2025-06-15T16:36+0400

в мире

политика

новости

иран

израиль

обострение ситуации на ближнем востоке

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/10/289909518_0:262:2708:1785_1920x0_80_0_0_d9ef0ab69cbffdc542cc2ee1c57d7c78.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Иран готов к соглашению по ядерному оружию, но с условием, что у него останется право на использование атомной промышленности, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.Речь идет о соглашении, в котором Тегеран даст гарантии, что у него не будет ядерного оружия. Также Аракчи заявил о готовности прекратить удары по Израилю, если это государство тоже остановит агрессию.Помимо этого, Тегеран хочет, чтобы США четко обозначили свою позицию по происходящему и "искренне осудили атаку (Израиля. – Sputnik) на ядерную инфраструктуру (Ирана. – Sputnik)".Ранее сообщалось об эскалации противостояния Ирана и Израиля. Последний 13 июня нанес по иранской территории удары в рамках операции "Восходящий лев". Тегеран ответил операцией "Правдивое обещание – 3", выпустив сотни баллистических ракет.В ночь с субботы на воскресенье обмены ударами продолжились. В том числе впервые Израиль был атакован гиперзвуковой ракетой (по объекту в Хайфе).Одним из последствий этого противостояния для третьих стран стала массовая отмена авиарейсов, маршруты которых пролегают через Ближний Восток. Некоторые самолеты были срочно перенаправлены в другие аэропорты. Например, рейс Минск-Дубай приземлился в Баку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

иран

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, политика, новости, иран, израиль, обострение ситуации на ближнем востоке